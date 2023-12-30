誰才是2023最佳手機？科技網紅評「它」再奪冠 iPhone僅抱走2獎
撰文：ETtoday
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知名科技YouTuber「MKBHD」每年都會評選出年度最佳智慧型手機，他在20日公布2023年「年度手機」、「最佳相機」、「設計獎」、「年度最雷」等10個獎項，儘管蘋果和三星各抱走2個獎項，但最大獎「年度最佳手機」則獎落Google Pixel 8。
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在YouTube有1800萬人訂閱的科技YouTuber「MKBHD」每年都會自行評選年度最佳智慧型手機等獎項，今年他評選「年度最佳手機」（MVP）為Google Pixel 8，而去年拿下最大獎的則是Google Pixel 7。主要原因是相機效果與螢幕性能出眾，Google獨創的AI軟體功能也相當值得肯定，且長達7年的軟體更新保證更是一大創舉。
另外，最佳相機（Best Camera）則頒給iPhone 15 Pro，主因是它提供了最全面的性能，且拍照和錄影時易於使用，這點沒有其他手機能比得上。他特別提到，今年iPhone 15全面轉用USB-C（Type-C）後，雖然整體性能升級不太明顯，但已沒有太多挑剔的地方。
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