想拍Vlog或Shorts應選怎樣的設備？這3款手機輕巧方便極力推薦

視頻內容的蓬勃發展，有一部分原因是網絡的普及，手機取代了電腦，每個人都可以上網看視頻。還有一個原因就是視頻內容的創作者也在用手機制作視頻。



智能手機幾乎隨時隨地都在我們身邊，這使得它們成為捕捉突發瞬間的理想工具。相比之下，攜帶和設置一台專門的攝像設備可能需要更多的時間和準備工作。手機攝像頭的質量有了顯著提升。現代智能手機配備了高分辨率的傳感器、光學防抖功能、多鏡頭系統（如廣角、超廣角和長焦鏡頭），以及先進的圖像處理軟件，這些都讓手機拍攝的視頻質量越來越接近專業級攝像機的效果。

下面為大家推薦三款在拍攝方面表現優異的手機。

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1、vivo X100 Pro

首先咱們先來看看vivo X100 Pro主攝的配置規格。

首先vivo X100 Pro配備了一顆一英寸IMX989主攝，搭配上精度躍遷技術的加持通過提前預測光線打在傳感器上的位置，對偏移的光線進行定向矯正補償，從而提高整體畫質清晰度。

另外，vivo X100 Pro還搭載了全新自研影像晶片V3，在多併發AI感知-ISP架構和第二代FIT互聯繫統的加持下，使設備能夠在低功耗的情況下提供更好的算法效果。

vivo X100 Pro強大的算力可以支持4K影像拍攝，並且能夠靈活切換算法的部署方式，與天璣9300旗艦平台優化協調與高速協同，全力保證了各種用戶場景下複雜的人機交互類功能的流暢度和切換體驗。

不僅如此，憑藉第二代FIT雙芯互聯技術，V3搭配天璣9300還能帶來諸多拍照功能，如4K電影級視頻虛化&美顏，4K電影風格預設、4K電影效果調節與自定義、4K電影效果相冊後編輯，以及電影切焦等能力；同時，遊戲插幀、遊戲超分等功能也能讓手遊玩家「狂喜」，讓高幀遊戲更持久運行，以及超感畫質的遊戲體驗。

在V3晶片的支撐下，vivo X100 Pro還新增電影人像功能。該功能主要是通過V3晶片和軟件算法在虛化效果基礎上，疊加美顏，分層色彩LUTs，和各類電影效果，形成不同電影風格預設，幫助用戶輕鬆拍攝具有「電影感」的人像視頻。

同時，vivo X100 Pro也內置了自然人像，夏日海風，經典電影，復古柔焦，港風夜色等電影風格供用戶選擇，所有電影效果元素均可自定義調節、修正，打造出只屬於你自己的電影風格。

相冊中可重新選擇對焦主體，調節虛化強度，虛化風格，關閉或開啟藍紫色拉絲。可對前期拍攝的虛化，色彩和效果可進行添加，修改，刪除。

入口路徑：相冊——電影人像模式拍攝視頻——(右上角)電影人像——編輯虛化、焦點、色彩等效果。

總的來說，在硬件基礎與軟件算法的疊加下，給vivo X100 Pro帶來了1+1＞2的影像體驗。並且除了風光拍攝以外，在人像的拍攝中同樣表現出色，即使是非專業的用戶在使用vivo X100 Pro拍攝時，同樣擁有大片級的拍攝體驗。

2、 iPhone15 Pro系列

iPhone在照相方面不如國產手機，但在視頻拍攝方面一直是強項，下面為大家介紹一下iPhone的優點。

從 iPhone 11 Pro 開始，蘋果在其設備中引入了多攝像頭系統，包括超廣角、廣角和長焦鏡頭。這些鏡頭配合高質量的傳感器和圖像處理器，能夠捕捉到豐富的細節和寬廣的動態範圍。iPhone 的光學圖像穩定 (OIS) 和電子圖像穩定 (EIS) 技術在拍攝視頻時提供了出色的穩定性，尤其是在運動模式下，可以有效減少畫面晃動。

iPhone 支持以高幀率（如 60fps）錄製 4K 視頻，使得視頻具有更流暢的動作和更高的清晰度。自 iPhone 12 Pro Max 起，iPhone 支持杜比視界 HDR 視頻拍攝，提供更好的對比度、色彩和亮度表現。iPhone 系統中的相機應用程序允許用戶在拍攝過程中實時查看曝光、對焦和色彩調整的效果，同時還內置了強大的視頻編輯工具，便於用戶進行後期處理。

Apple 設備的一個優勢在於其軟硬件一體化的設計，這意味着操作系統和攝像頭硬件可以緊密協作，從而實現最佳性能。使用 iPhone 拍攝的視頻可以直接在 Apple 生態系統內無縫地與其他設備（如 Mac 或 iPad）共享和編輯。

蘋果公司一直致力於在其產品中引入新的影像技術，比如 LiDAR 掃描儀，它為低光環境下的自動對焦和深度感知提供了額外的優勢。

3、三星Galaxy S23 Ultra

三星Galaxy S23 Ultra還搭載了罕見的雙光學防抖長焦鏡頭，分別為3倍人像長焦鏡頭和10倍潛望式長焦鏡頭，均為1000萬像素，索尼IMX754傳感器。此外，三星Galaxy S23 Ultra還支持星軌延時攝影、天文攝影、多重曝光等創意拍攝模式。

整體來看，三星Galaxy S23 Ultra的影像硬件非常豪華，從微距拍攝到100倍超視覺空間變焦，能夠覆蓋日常用到的幾乎全部焦段。

在標準模式下，三星Galaxy S23 Ultra和前代機型一樣，會通過合併像素的模式直出1200萬像素的照片。在光照條件良好的情況下，三星 Galaxy S23 Ultra的主攝照片色彩還原精準，畫面清晰，符合當下安卓旗艦手機的超一流成像水準。

在光線較好的狀態下，三星的拍照速度非常快，顏色的調教非常討喜，基本是隨手一拍就是大片的水平。

兩億像素的強大解析力，即使在陰天光照不好的條件下，仍舊能夠發揮出巨大的優勢。只要看到，隨手一拍，為影像的後期留下很多裁剪構圖的空間，放大以後清晰度依舊是可用的。唯一的缺陷就是2億像素的模式下，照片的體積達到了40MB，會擠佔不少手機空間。

對於影像構圖，除了高像素照片做裁切之外，長焦是非常好的方式，既能保證在拍攝時構圖，也能讓拍攝超越了空間的限制。就目前的手機的體積而言，內部的空間寸土寸金。國內的很多手機廠商選擇了超大底，三星選擇了大像素和兩顆長焦鏡頭。實際上，無論是通過哪種方式，最重要的永遠是拍攝者可以獲得哪些體驗，以及實際的拍攝效果。下面大家來看看三星Galaxy S23 Ultra的長焦表現。

三星Galaxy S23 Ultra延續了以往的長焦策略，三星Galaxy S23 Ultra搭載了雙光學防抖長焦鏡頭，分別為3倍人像長焦鏡頭和10倍潛望式長焦鏡頭，是目前市場的唯一。可以說正是這兩顆長焦的搭配，充分體現了三星Galaxy S23 Ultra作為影像旗艦獨有的機皇品質。

單看長焦清晰度，這一代三星Galaxy S23 Ultra要明顯強於前代，甚至有希望成為「最強」，特別是10X焦段，沒有很強的塗抹感，畫面足夠清晰，出片率相當高，拍各種遠景也是手到擒來，更便於構圖。

在複雜不足的光線條件下，三星Galaxy S23 Ultra的30X拍攝不僅僅依靠了硬件，更憑藉積累了多年的算法，把噪點非常多相片變得清晰無比。

上半部分為三星Galaxy S23 Ultra經過算法調教後的效果，下半圖為某旗艦手機的拍攝效果，可以看到算法加持下強大的效果。

2億像素的出現，讓三星Galaxy S23 Ultra所拍樣張有了更大的裁剪空間，更方便後期創作；而獨有的長焦策略也彌補了很多旗艦手機缺少長焦端的遺憾，特別是10X焦段下的表現十分出色，具備非常強的可玩性；更出色的AI影像能力，則讓手機強大的硬件能力得到了最大程度發揮，拍攝畫質更進一步。整體來看，三星Galaxy S23 Ultra的影像表現在當下市場中堪稱數一數二的存在，具備競爭年度影像機皇的實力。

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