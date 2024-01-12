Vision Pro即將推出 專家指別急著買：蘋果內部代碼暗示有平價版
撰文：TVBS新聞網
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蘋果日前宣布首款頭戴式裝置「Vision Pro」將在1月19日於美國率先開放預購，並在2月2日正式上市，儘管不少果迷都想嘗試Vision Pro所帶來的沉浸式娛樂體驗，但其3499美元起（約10.8萬新台幣）的高昂售價並非一般人能負擔，不過近期外媒從iOS 17中的代碼發現，蘋果似乎正在開發平價版本。
根據外媒《9to5mac》報導，在iOS 17.3 Beta 2的代碼中，原先有幾個提到Apple Vision Pro的字串，但目前已改為「Apple Vision」，例如，與App Store相關的字串以前為「Mac、iPad和Apple Vision Pro Apps」，現在同一字串卻顯示「Mac、iPad和Apple Vision Apps」。
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儘管這動作現在看來沒什麼意義，但卻洩露了蘋果有意推出平價版本Vision Pro的意圖；另外，先前有傳聞指出蘋果想為Vision Pro開發平價版本，希望將「Vision」拓展成一個完整的產品線，目前美國官網上方的導覽標籤顯示「Vision」而不是「Vision Pro」，似乎也間接證實了此一傳聞。
彭博社過往曾爆料蘋果正在開發平價版Vision Pro，除了規格將會有所縮減之外，功能也較陽春，價格帶有望壓在1500至2500美元之間，（約4.7萬至7.8萬新台幣）之間；然而Vision Pro才剛要在美國上市，之後才會逐步擴展至其它國家，因此果迷想見到平價版Vision Pro登場，恐怕還得等上好一段時間，至少在2025年之前都不太可能推出。
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