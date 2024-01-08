作家起訴OpenAI和Microsoft侵犯知識產權：以不道德的捷徑謀利

近日，美國著名作家 Nicholas A. Basbanes 和 Nicholas Gage 對 OpenAI 和微軟提起訴訟。他們指控這兩家公司未經許可，利用包括他們作品在內的大量版權內容來訓練大型語言模型 (LLM)，侵犯了他們的知識產權。



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Basbanes 和 Gage 聲稱，作為一名專業作家，他們自籌資金進行創作，缺乏資金支持。而 OpenAI 和微軟擁有鉅額資本，卻選擇「肆意竊取」他們的作品，用於建立價值數十億美元的商業帝國。

他們認為這是兩家公司蓄謀已久的戰略，在提高利潤空間的同時不支付版權費用。Basbanes 和 Gage 認為，被告本可以探索利潤共享等替代方案，但選擇了「竊取」這條不道德的捷徑。

此前，包括喬治•R•R•馬丁、約翰•格里沙姆和朱迪•皮考特等知名小說家也曾經起訴該公司侵犯著作權。在 2023 年 12 月底，《紐約時報》也加入了維權行列，控告 OpenAI 和微軟未經許可使用其文章訓練 LLM。

面對眾多指控，OpenAI 表示與《紐約時報》已展開「富有成效的對話」，對該報的訴訟感到意外。

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