Apple申請可摺疊屏手機專利　具足夠柔韌性　屏幕還能彎曲？

根據美國商標和專利局最新公示的清單，蘋果公司申請了一項關於摺疊屏技術的專利。這項專利描述了一種利用化學方法製造紋理玻璃的方法，以防止玻璃在摺疊處破裂。



蘋果公司還介紹了柔性屏幕技術，該技術採用像素陣列形成顯示面板，並且設備摺疊後，顯示面板會沿著鉸鏈彎曲。

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蘋果公司在玻璃層中形成了與彎曲軸平行的細長凹槽或其他凹槽，並與彎曲軸重疊。這些凹槽可以在玻璃層中形成柔性局部變薄部分，在可摺疊設備打開和閉合時，這些減薄部分可以使顯示蓋板層彎曲。蘋果公司還會將聚合物放入凹槽中，並在顯示蓋板變薄部分的內表面設置粗糙紋理，從而潤濕凹槽數並幫助減少反光。

這項專利圖示展示了10號設備，這是一款可移動電話、平板電腦、筆記本電腦等便攜式電子設備。另一幅圖則是該電子設備的透視圖，展示了該設備可以摺疊起來。將設備放置在摺疊配置中有助於使其更加緊湊，並有效地存儲。當需要查看顯示屏上的圖像時，可以圍繞軸展開設備，並將設備置於展開配置中。

這種摺疊設計使得設備能夠表現出向內摺疊的行為，而顯示屏則具有足夠的柔韌性，允許在外或者向內進行摺疊操作。

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