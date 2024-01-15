Edge瀏覽器看YouTube影片時變卡頓 網民懷疑Google在背後有動作
撰文：中關村在線
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近日，Reddit論壇上出現了大量帖子，稱谷歌的瀏覽器Edge在使用YouTube時會出現卡頓現象，並且有用戶反映在YouTube上看到了彈出窗口，建議他們遇到性能問題時嘗試使用谷歌的Chrome瀏覽器。這引起了許多用戶的不滿。
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根據部分用戶反饋，禁用或更新廣告攔截器似乎可以解決問題。然而，對於這些投訴很難用其他原因來解釋。而谷歌是否通過修改代碼來降低競爭對手瀏覽器的性能也引起了不少爭議。
雖然微軟一直鼓勵用戶使用Edge瀏覽器，並試圖在Windows 10中將其作為默認瀏覽器，但這種做法並沒有得到所有人的認可。如果真的存在這種競爭策略，則屬於不道德行為。
無論如何，在網路行業裏，「誰是誰非」還是需要進一步驗證才能下定論。不過我們可以預見到的是，在未來移動和桌面端網絡應用將變得更加普及化和多元化，並且各種瀏覽器之間的大戰也不會停止。
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