OLED顯示器比LCD好？它到底好在哪裏？更專業的色彩還護眼

要解答這個問題，我們先聊一聊OLED顯示器出現之前的「早古」歷史，2000年前後，顯示器市場開始了從CRT（陰極射線管）向LCD（液晶）技術的進化，憑藉輕薄身段，LCD顯示器快速在DIY市場破冰，勢如破竹開啟對CRT顯示器的換代潮流。



圍繞LCD顯示器的響應時間、可視角度、對比度、色彩準確性、屏幕均勻性的技術爭端也開始不斷成為行業焦點，直至今日，關於哪一種類型的LCD顯示器更好的爭論仍未停止。而在OLED自發光顯示技術被應用到顯示器產品之後，這樣的爭論幾乎一下失去了意義。

+ 7

OLED顯示器擁有更專業的色彩

作為桌面場景下的顯示設備，顯示器在我們的學習和工作中扮演着重要的交互角色，因此，它也是最需要保證色彩專業性的顯示設備。而OLED自發光技術在評價色彩專業性的色準、對比度等維度，都有着絕佳表現。

權威機構Intertek經過測試認證OLED自發光顯示面板的色彩保真度（ColorFidelity）為100%，這代表OLED電視具備將任何色彩準確輸出的能力。色彩保真度即是我們所說的色彩準確性，能夠將顏色準確的通過屏幕輸出給用戶是一台顯示設備專業水準的核心能力，在這方面，顯然OLED顯示器的表現已經收穫了專業認可。

在屏幕對比度方面，OLED顯示器的優勢更是血統級的。OLED自發光技術的關鍵特質就是屏幕上每個像素可實現獨立打開、關閉，可以輕而易舉實現純粹的黑色，對比LCD屏幕需要常明的背光模組提供光源，OLED在對比度上的碾壓表現就顯而易見了。

OLED顯示器擁有更完美的體驗

在專業色彩能力上的優勢還不足以描述OLED顯示器全部的好。我們設定在觀影、遊戲等場景下，OLED和LCD又會有哪些區別。

由於能夠實現純粹的黑，讓我們在使用OLED顯示器的過程中，可以更準確的捕捉畫面中的所有細節，這對於觀影或者遊戲都至關重要。在擁有豐富豔麗的色彩和純粹通透的黑之後，OLED顯示器可以將每一幀畫面都盡善盡美的展現給顯示器前的用戶。

在OLED遊戲電視方面，也十分優秀，CNET評選的2023年度最佳遊戲電視產品中，採用OLED自發光顯示面板的LGC2能夠贏得了最佳榮譽。

目前定位在專業遊戲應用的OLED顯示器產品有相當豐富的選擇範圍，在屏幕尺寸上，從最主流的27英寸，到大尺寸42英寸、45英寸，甚至48英寸都有支持，其中27英寸、45英寸產品更是針對專業電競應用，支持240Hz屏幕刷新率，響應時間快達0.03ms，這幾乎是目前平板顯示設備在響應時間上的天花板，對遊戲玩家掌控瞬息萬變的「戰局」價值無量。

OLED顯示器擁有更健康的體驗

前面我們已經提到，顯示器在我們的生活、工作中都是非常重要的陪伴者，尤其是對於上班族來說，每天面對顯示器的時間可能要超過6小時，這便對顯示器產品的健康屬性提出了極高要求，OLED作為最先進的顯示技術，在用戶健康方面的作為也堪稱典範：

OLED技術在降低藍光傷害方面的努力同樣頗具成效，目前已獲得世界知名安全與質量認證公司ULSolutions頒發的Platinum級低藍光認證，被評價為是對眼睛友好且舒適的顯示屏。

另外，在OLED自發光屏幕的成像特徵加持下，屏閃、眩光等影響用戶觀看舒適度的問題也得到良好的控制，OLED已獲得ULSolutions 頒發的FlickerFree、DiscomfortGlare Free認證。

在健康關懷方面的技術投入對於一家企業來說更像是一種人文良知的體現，相關成果很難似參數指標那樣「顯而易見」，對用戶的影響是長期的、難被覺察的，而對於OLED來說，這卻是必不可少的。

相信大家看過以上內容，對「OLED顯示器到底好在哪裏」的問題已經找到了答案，OLED顯示器能夠提供更傑出的色彩效果，為桌面場景下的所有應用帶來更理想的用戶體驗，同時OLED顯示器還是能夠為用戶健康提供體貼關懷的舒適選擇。

延伸閱讀：AI搭配這帽子便可讀心 能將腦波轉為文字技術 助有需要人士表達

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】