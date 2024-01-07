小米最新款掃拖機器人M30 Pro值得買嗎？自清潔功能令維護更簡便

隨着大眾生活節奏的加快與生活水平的提升，掃地機器人成為了不少家庭中不可或缺的成員，也使得越來越多廠商入駐了這個賽道。



近日，小米米家全能掃拖機器人 M30 Pro正式開售，創新採用「毛髮切割」基座，支持最高60℃熱水清洗拖布，標準版首發價3699元（人民幣），上下水套裝版4399元（人民幣）。

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清潔能力

掃地機器人的清潔能力主要是三個方面吸力、主刷和邊刷，吸力決定了掃地機吸入顆粒物大小的能力，主刷決定了對地面深度清潔的能力，邊刷決定了牆邊牆角位置的清潔能力。

小米米家M30Pro掃地機器人搭載強大的吸力系統，達到7000Pa的吸力，能夠高效吸附灰塵、頭髮和寵物毛等雜物。同時，小米米家M30Pro掃地機器人級 AI 髒污識別算法，實時識別地面多種顆粒髒污，智能復掃，還能夠智能識別地毯，此時拖布自動抬升並自動提升吸力擋位，不論是地毯還是硬地板，都能輕鬆清理，帶來全新的清掃體驗。

並且，該款產品創新採用「毛髮切割」基座，配備高強度不鏽鋼切割模組。當機器人完成清潔任務回到基座後，能以60轉/分鐘旋轉+左右往復移動切割，高效切斷纏繞在滾刷上的毛髮，同時將碎髮吸入塵盒內。

導航能力

作為智能產品，掃地機器人的避障和導航能力千萬別忽略，不然就算清潔能力再強悍，也沒法獲得令人滿意的清潔效果。掃地機器人主要的導航方式有激光導航、視覺導航以及慣性導航三種，最好的是激光導航，最末端的是慣性導航。

小米米家M30Pro掃地機器人藉助激光雷達、紅外線和攝像頭等先進技術，可以實現了精準導航和避障，並支持360°全屋掃描、快速建圖，我們可以通過地圖建立和虛擬牆設置等功能，更加靈活地控制掃地範圍，確保每個角落都能被徹底清掃。

避障能力

在避障方面，現今市場上的掃地機器人普遍搭載了LDS激光導航，可以直接掃描房間、傢俱的邊界可以避開主要的障礙物。小米米家M30Pro掃地機器人採用LDS激光導航，還支持「人眼級 AI 物體識別」，可識別拖鞋、襪子、體重秤等55種物體，另外配備LED夜視補光燈，能根據環境光線智能亮燈或熄燈，配合S-Cross AITM超感知立體識別系統2.0，達到毫米級感知精度。

自清潔

隨着技術的進步和人們的需求，自清潔功能成為了現如今選購掃地機器人關注的其中一個重點。一般來說，具有自動回洗功能的掃地機器人會配備全功能自清潔基站，有了它的幫助，就可以實現清潔維護中全程無人的自動化操作。

小米米家M30Pro掃地機器人配備2.5L的大容量集塵盒，清洗盤、碎屑盒等配件一應俱全，支持雙風道自動集塵技術，最長75天扔一次塵袋，有效減少了清理頻率，也使得機器人的維護工作變得簡單而高效。同時，它支持最高60℃熱水清洗拖布，更易溶解醬汁等頑固污漬，最快2小時熱風烘乾，無需手洗、免晾曬。

智控

該產品還支持米家 App 和小愛語音控制，支持遠程開啟清掃任務，支持預約清掃、禁區設置等定製化功能。通過米家 App，該產品可與門鎖、空氣淨化器等小米智能設備聯動，離家自動開始清掃。

可以說小米米家M30Pro掃地機器人能讓清掃變得更加智能、高效、全面，成為現代家居不可或缺的一部分。

但需要注意的是，掃地機器人不是萬能的，購買後需要我們進行一些輔助設置，來確保它能正常工作，並且家裏障礙太多，在一定程度上也會影響清潔效果。

1、連接APP並繪製地圖

掃地機器人買回家，首先要做的事情就是連接APP，APP就是掃地機器人的控制中心，能幫助大家實現很多智能化的功能，同時，我們還需要對房間進行識別分區，通過APP進行家庭地圖的繪製。

2、地面不要堆放太多雜物

雖然掃地機器人能識別部分障礙，但筆者還是建議大家最好還是能主動幫掃地機器人清理掉地面的一些可以預見的障礙物，比如說襪子、數據線、網線、電線、甚至薄的拖鞋等等，這些東西都非常容易讓掃地機器人卡住，不僅影響清潔效果，還可能讓掃地機器人因為小物件卡住影響機器的使用壽命。

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