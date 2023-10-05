朱克伯格在元宇宙接受「真人對話」採訪　效果驚艷：這技術太神奇

「一度讓我忘記了眼前的不是真人。」



「這是我與朱克伯格在元宇宙中的對話。我跟 Mark 物理距離有上百英里，但我感覺是在和他面對面。因為我們的形象都由照片級精度的 3D 模型進行了建模，這技術太神奇了！我認為這就是人們未來在網路上交流的方式，」Lex Fridman 說道。

+ 18

早前，麻省理工學院（MIT）科學家 Lex Fridman 與 Meta 首席執行官馬克・朱克伯格的一番隔空對話，成為了社交網絡上的最大熱門。他們在元宇宙里長達一個小時的採訪視頻播放量很快就衝上了千萬。

現在，在元宇宙裏，我們的形象可以做到和真人幾乎一致，從全身細節到表情動作，自然得讓人驚歎。

以至於在現實世界裏，我們需要注意管理一下表情。

在 Lex Fridman 播客的「首次 Metaverse 對話」中，朱克伯格展示了 Meta 的新型 Codec 虛擬現實化身，其使用掃描技術構建用戶面部的 3D 模型，再由機器學習實現驅動。在對話過程中，新型頭顯會檢測用戶的面部表情並將其實時映射到 3D 化身上形成動作。

朱克伯格說，在元宇宙對話時，「平台基本上是在通過網絡發送你形象的編碼版本，這種方式甚至比傳輸視頻的帶寬效率更高。」

當然在元宇宙裏，你也可以對自己的形象進行一些定製，比如修改一下打光：與 Meta 最初的虛擬化身不同，此前的技術被嘲笑為無腿、目光呆滯且令人難受，新一代的形象卻顯得極其真實，延遲也可以忽略不計，能讓你在虛擬世界裏感受到和別人在一起。

朱克伯格表示：「這觸及了增強現實願景的核心，即無論你身在世界何處，它都能提供一種臨場感。」

這一切顯然給進行渲染的硬件帶來了更多的負載。在對話中，朱克伯格和 Fridman 都戴着最新版 Quest Pro，它具有內置的面部跟蹤和眼球跟蹤功能。需要注意的是，這並不是前幾天發布的 Quest 3。Quest Pro 可能要等 2025 年才能正式發布。

朱克伯格的採訪是在元宇宙裏，聊的內容也是元宇宙。在長達一小時的對話中，朱克伯格聊了元宇宙、增強現實、大模型等話題。

朱克伯格說，其實人們大部分的交流並不是通過語言完成的，而是通過表情等細節。Meta 正嘗試着用更多卡通化身來捕捉表情，在傳遞逼真體驗的同時，也有一定的真實感。

他建議用戶可以編輯他們的虛擬分身，讓他們展示更為誇張的情緒，並開玩笑說他可能會用化身技術來調整他著名的無表情的講話方式。

儘管虛擬化身令人印象深刻，但要廣泛使用它們可能還需要一段時間。

需要注意的是，這次採訪中顯示的人物形象是使用最先進的、長達數小時的掃描（包括數百個攝像頭）創建的，這是普通消費者現在還無法企及的。

不過朱克伯格在採訪中表示，Meta 的計劃是讓人們能夠使用智能手機進行非常快速的掃描。

「你只需拿起你的手機在自己面前晃動幾分鐘，說幾句話，做出一堆表情...... 然後 AI 就可以製作出我們現在擁有的質量的東西，」朱克伯格告訴 Lex Fridman。

朱克伯格說，Meta 計劃在未來幾年裏把這項技術整合到產品中。

與 Meta 的免費 VR 遊戲和社交平台 Horizon Worlds 所使用的卡通頭像相比，目前逼真的投影效果有了顯著改善。

去年，朱克伯格在虛擬埃菲爾鐵塔外發布了一張他的元宇宙化身的自拍照，遭到了社交媒體上的一片嘲諷，評論者將其畫面與上世紀 90 年代的電子遊戲相提並論。朱克伯格當時承認，這個頭像是「基本的」程度。

沒想到時隔一年，技術的進步就如此巨大。

正如 AI 科學家 Lex Fridman 在採訪過程中感嘆的：「我真的不知道如何形容這種感覺，這就像是我們正在同一個房間裏，就像是未來。」

朱克伯格持續不斷的努力正在改變人們對 Horizon Worlds 的印象。他告訴 Lex Fridman，逼真的虛擬形象可能有助於吸引那些對元宇宙裏圖像感到反感的人，「人們被這種體驗所震撼，但我們確實收到了一些反饋，人們說頭像在這種環境中感覺沒有那麼逼真。」

顯然，如今的元宇宙能力會給我們的交互方式帶來巨大的變化。不得不承認的是，這是朱克伯格元宇宙項目有史以來最令人印象深刻的展示。

如果不久之後，Meta 在消費級產品做到這樣的效果，它可能會成為一種改變遊戲規則的應用。

參考內容：

https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-new-metaverse-avatars-are-now-humanlike-2023-9

https://futurism.com/the-byte/new-metaverse-lifelike-avatar

https://twitter.com/lexfridman/status/1707453830344868204

延伸閱讀：馬斯克成立xAI公司 華人團隊為主力 宗旨：了解宇宙的真實本質

+ 13

【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】