Google全新Pixel 8系列手機有新顏色 綠色特別版僅限美國發售
撰文：中關村在線
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1月25日，Google將推出全新的Pixel 8系列手機。這款手機採用了「薄荷清新綠」的顏色，這也是Google今年的新品之一。
根據預告推文中的二進制訊息轉換而成的「新鮮新年，新鮮發布」以及展示在藍色Pixel 8 Pro上的字樣「It's a living」，我們可以推測出這種新配色將僅限於美國市場，在Google Store和Google Fi Wireless銷售渠道上架。
目前還不清楚這種配色是否是Pixel 8 Pro的專屬配色，還是基本款也會有此種配色選擇。
值得一提的是，此次推出的 Pixel 8 系列手機共三種顏色可選：Licorice（黑色）、Haze（灰色）和 Peony（粉紅色），而Pro則提供 Licorice、Sky（藍色）和 Porcelain（灰白色）。
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