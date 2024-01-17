傳HONOR Magic6 RSR將於3月發佈 或配1吋OV50K感光元件主鏡
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
日前宣佈與超跑名車品牌保時捷旗下 Porsche Desing 合作，並正式推出首作 Magic V2 RSR 的 HONOR，新近又有消息指廠方已準備推出第 2 款聯動手機 HONOR Magic6 RSR 別注版，並預計會在 3 月左右現身。
相關消息來自國內爆料達人「數碼閒聊站」日前在微博帳號發言，暗示了 HONOR 與 Porsche Design 第 2 款聯動手機 HONOR Magic6 RSR，頗大機會要等至 3 月方正式現身，相比將於明日（1 月 18 日）正式出貨的原版 HONOR Magic6 系列，足足延遲 1 個半至 2 個月左右。
+7
好消息是「波子版」HONOR Magic6 RSR 或不止在機身設計加入超跑元素，裝置規格上似乎將比原版更為強勁。據透露 RSR 版機背攝像模組，主鏡頭頗大機會採月 OmniVision 旗下首款 1 吋感光元件 OV50K，它擁有現時業界最高動態對比範圍規格，配合 1 吋感光元件帶來高畫質表現，輸出相片質素有望與 SONY 新作 LYT900 一較高下。
延伸閱讀：Honor MagicV2 RSR保時捷設計摺疊屏手機 金剛巨犀玻璃抗刮性強
+3
延伸閱讀：華為nova 12 Ultra評測 鴻蒙系統帶來新體驗 4600mAh續航有保障
+22
iPhone 16 Pro工程機曝光 採用電容式按鍵 機身外觀改成這樣iPhone成去年中國最暢銷手機 年銷2.7億部 願花高價買原因在這手機充滿電不足2小時電量剩34% 專家指這類APP是耗電殺手應快刪華為暢享70 Pro全面評測 外觀講究效能不俗 更有HarmonyOS加持Apple申請可摺疊屏手機專利 具足夠柔韌性 屏幕還能彎曲？iPhone 16系列將用四重反射稜鏡結構相機？螢幕會是有史以來最大Samsung Galaxy S24系列曝光 Ultra版用上鈦合金邊框還備S Pen
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】