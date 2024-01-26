蘋果對遊戲串流應用程序政策作調整　XGP有望重回App Store？

蘋果公司近期對其對遊戲串流應用程序的政策做出了調整，此舉可能會為iOS App Store上的Xbox Game Pass應用帶來一些變化。此前，微軟在2020年9月推出了其雲串流服務（當時稱為xCloud），但無法在iPhone或iPad上使用，因為蘋果公司在2020年8月禁止了該應用程序，並聲稱它不符合其應用程序指南。



蘋果公司當時的解釋是，微軟沒有將每個單獨的遊戲提交給其審查流程，因此允許訪問這些遊戲的應用被禁止發布。然而，微軟對此回應稱，蘋果公司在「對待遊戲APP時存在歧視性政策」，並對非遊戲APP適用更寬鬆的規則，「即使這些應用包含互動內容」。

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現在根據蘋果開發者網站上的一份聲明來看，情況已經發生了變化。蘋果正在引入新的選項來「為全球應用程序如何向用戶提供應用內體驗引入新的選項」，其中包括串流遊戲和迷你程序等內容。

這表明蘋果公司可能已經意識到之前對串流遊戲的限制存在問題，並準備採取一些措施來解決這些問題。但是目前還沒有具體說明這些新選項將會如何影響Xbox Game Pass應用及其用戶之間的交互體驗。

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