HUAWEI Pocket將有新作最快本月面世？採用麒麟9000S還支援5G

剛搶佔 2024 國內手機銷量榜首位置的華為，上半年新作除盛傳將首配 1 吋感光元件的 P70 系列外，近日又有揭蓋摺屏 Pocket S 後繼機型消息流傳。



據國內爆料達人「數碼閒聊站」較早前在其微博帳號發言，提到 HUAWEI Pocket S 揭蓋摺屏手機後繼作，似乎會延續現有外觀設計，亦即辨識度頗高的圓形攝像模組跟圓形外屏外觀；同時新版手機將提供採素皮外殼的紫色款、玻璃外殼灰色款，至於高配 Art 系列就可能採用此前 HUAWEI P50 Pocket Premium Edition 的 3D 浮雕機身處理。

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機身配置部份，最新清息再確認 Pocket 系列新作會用上麒麟9000S 晶片組並支援 5G，另外又加入由 1,250mAh 跟 3,170mAh 電芯組成、等效 4,520mAh 雙電芯電池及支援 66W。綜合現有資訊，HUAWEI Pocket 系列新作最快或在本月稍後時份，華為舉行全場景新品發佈會上面世，其將於廠方智能家居速品同場推出。

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