果粉們要緊追iOS更新嗎？實測顯示不升級竟然能用更久　細數5大坑

撰文：中關村在線
出版：更新：

長期以來，iPhone用戶之間都在流傳這麼一個說法，「老iPhone如果不升級系統就能不卡頓」。的確，有消息顯示，iOS升級後會對電池老化的設備進行性能限制，這點得到了蘋果官方的確認。

於是很多iOS用戶一下子就炸了：就說為啥iOS越升級越卡，原來竟有這麼一個大坑！那麼除了會限制性能，iOS升級還會有什麼坑爹之處？今天就來簡單盤點一下吧！

+7

1、越升級設備越卡

儘管文章開頭就提到了，但首先還是先得說說這個近期被熱議的大事件。iOS越升級設備越卡這個大坑應該是iOS用戶普遍能感受到的了，每當iOS迎來新版本，都有無數聲音在訴說着新系統帶來的卡頓。有媒體發現，每到iPhone新機發布也就是iOS新系統推送的時候，搜索引擎上關於iPhone變慢的搜索都會大幅增加。iOS更新會讓設備越來越卡，似乎已經成為了用戶的共識。

最近，終於有證據顯示這現象絕非都是傳說了。著名跑分軟件GeekBench的創始人John Poole發表博客表示，iOS升級後，舊設備的CPU可能會被降頻，跑出低分的頻率大幅增加。而蘋果則回應稱，新版iOS系統對舊設備的確有性能限制，被限制的對象是那些電池有一定程度損耗的設備，目的是為了防止設備意外關機——高性能對電池要求較高，損耗過的電池無法提供高性能所需的瞬時大電流，有可能導致斷電。

這樣的理由，自然無法說服所有用戶。不少用戶認為蘋果應該讓用戶自己在性能和續航之間做出決定，這種不告知用戶悄然限制性能的行為，屬於欺詐。目前，已經有用戶集體對蘋果發起訴訟，至於最後結果會如何大家可以繼續關注。

iOS升級後會限制舊設備的性能，是越升級越卡的一大原因，除此以外新iOS系統增添的特效和功能，往往也對性能有所損耗。種種因素之下，「絲滑」這個iOS的一大賣點，在「優化了iPhone過於流暢的Bug」後漸行漸遠，不得不說實乃一大坑。

2、升級後電池尿崩

既然蘋果會在新iOS中限制CPU性能，那麼是不是意味着新系統會更加省電呢？並非如此。不少用戶都發現，升級到新iOS後，續航明顯縮水，甚至一天要充兩次電才能正常使用。外媒 iAppleBytes 使用 5 款搭載 iOS 17 RC 的舊款 iPhone 手機，通過 Geekbench 的 Battery Test 進行分析，了解這些手機升級 iOS 17 後的耗電情況。

本次測試中，分別對 iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 及 iPhone 13 進行測試，最終得出「所有舊款機型續航均有所降低的結論」，其中 iPhone 13、iPhone XR 機型均創下最低點。因此，升級新iOS後續航崩壞並非是用戶錯覺，而且切實情況。在Android續航越來越長的今天，iOS的新版系統反倒會造成續航退步，這的確大大影響了用戶體驗。

3、新系統閹割新功能

說了性能方面的坑，再來說說功能相關的。每當有新版iOS發布，蘋果總會着重介紹它的新功能。例如Siri、3D Touch等等。不過，這些看似酷炫的新功能，升級iOS後真的可以享用到嗎？未必。不少新特性都只為新設備而生，老設備用上的新iOS，功能往往被閹割得厲害。

如果說新iOS的某個功能需要依賴特定硬件，例如人像模式需要雙攝像頭、Touch ID需要指紋模塊，那麼在舊設備上閹掉這些功能還情有可原。然而，不少iOS的新功能其實只和軟件相關，或者利用軟件就能解決，但這類新功能也沒給舊設備標配，這就比較坑的。例如，iPhone 4沒法用Siri，但玩家破解後移植過來其實還是可以運行得好好的；又例如，3D Touch呼出快捷菜單隻有iPhone 6S以後的設備能用，但其實快捷菜單並不一定需要壓感，例如Android 6.0就為所有設備提供了長按呼出快捷菜單的方案。

如果只是閹掉新功能，那倒也罷了，畢竟新機要靠新功能作賣點；但是，如果連舊功能都被閹，那就有點過分了。在升級iOS11後，iPhone 6S、iPhone 7用戶發現用3D Touch從屏幕邊緣劃出多任務的功能，竟然消失了，變成了iPhone X專屬。這引發了用戶的大面積抗議，儘管蘋果在後面又把這功能加了回去，但這還是讓很多用戶心裏膈應了一下。

4、新Bug層出不窮

這個其實並非是iOS獨有的坑，不少系統升級後都會帶來新Bug，但iOS11在這方面的表現實在是太過於不堪入目，因此這可以單獨拎出來提一下了。不少用戶發現，設備升級iOS11後，出現了大量問題，例如會無限重啟、攝像頭無法正確對焦、輸入法出現建議錯誤、沒法撥打4~6位數的短號等等。

對於這些問題，蘋果還是比較重視的，iOS11也成為了史上更新速度最快的iOS系統。但無論如何，這些問題都已經大大影響了用戶體驗，也讓更多用戶思量升級iOS新系統是否值得。如果沒有這些Bug在挖坑，相信很多人不會對iOS升級這麼猶豫。

5、系統準升不準降

在升級方面，一旦有新系統發布，蘋果會不斷問候你是否需要升級到新系統，甚至還會預下載系統安裝文件到手機中，如果你不升級，那就白白佔着空間。而為了逼迫用戶升級，iOS又出了新招，多次關閉升級彈窗後，彈窗竟然會有升級倒計時，不在幾秒內取消掉就會進入升級流程。為了喂公子吃餅，蘋果還真是煞費苦心。

而iOS無法自由降級的問題，也已經被詬病多年。蘋果在新iOS系統推送一段時間後，就會關閉舊版系統的降級驗證，無法在通過正常渠道降級。當新系統出現什麼問題，用戶無法回溯到正常使用的舊版，以至於有人說iOS難降級和Android難升級的蛋疼程度不相上下。

6、總結

儘管iOS是一款非常優秀的移動操作系統，多次引領觸屏設備的風潮，但它也並非完美無缺，起碼新版的iOS就經常令人望而卻步。希望蘋果在發展新技術的同時，也不要忘記老用戶，長久持續的出色體驗才能源源不斷地帶來好口碑。

延伸閲讀：iPhone成去年中國最暢銷手機　年銷2.7億部　願花高價買原因在這

+2
iPhone全球大賣但體驗不太好　這5個令人不悦的地方你有同感嗎？史上銷量最高手機統計　Apple成大贏家但冠軍之位輸了給這品牌蘋果對遊戲串流應用程序政策作調整　XGP有望重回App Store？Apple中國官網上架新品　龍年款iPhone 15系列保護殼售這個價錢App Store終於作出改變　允許外部鏈接下載支付　但有一要求條件蘋果iPhone 15 Pro被曝　後玻璃蓋板黏合劑滲出　引發用戶擔憂

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

iOS
Apple
Apple產品
手機
智能手機
手機新聞
中關村在線