果粉們要緊追iOS更新嗎？實測顯示不升級竟然能用更久　細數5大坑

長期以來，iPhone用戶之間都在流傳這麼一個說法，「老iPhone如果不升級系統就能不卡頓」。的確，有消息顯示，iOS升級後會對電池老化的設備進行性能限制，這點得到了蘋果官方的確認。



於是很多iOS用戶一下子就炸了：就說為啥iOS越升級越卡，原來竟有這麼一個大坑！那麼除了會限制性能，iOS升級還會有什麼坑爹之處？今天就來簡單盤點一下吧！

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1、越升級設備越卡

儘管文章開頭就提到了，但首先還是先得說說這個近期被熱議的大事件。iOS越升級設備越卡這個大坑應該是iOS用戶普遍能感受到的了，每當iOS迎來新版本，都有無數聲音在訴說着新系統帶來的卡頓。有媒體發現，每到iPhone新機發布也就是iOS新系統推送的時候，搜索引擎上關於iPhone變慢的搜索都會大幅增加。iOS更新會讓設備越來越卡，似乎已經成為了用戶的共識。

最近，終於有證據顯示這現象絕非都是傳說了。著名跑分軟件GeekBench的創始人John Poole發表博客表示，iOS升級後，舊設備的CPU可能會被降頻，跑出低分的頻率大幅增加。而蘋果則回應稱，新版iOS系統對舊設備的確有性能限制，被限制的對象是那些電池有一定程度損耗的設備，目的是為了防止設備意外關機——高性能對電池要求較高，損耗過的電池無法提供高性能所需的瞬時大電流，有可能導致斷電。

這樣的理由，自然無法說服所有用戶。不少用戶認為蘋果應該讓用戶自己在性能和續航之間做出決定，這種不告知用戶悄然限制性能的行為，屬於欺詐。目前，已經有用戶集體對蘋果發起訴訟，至於最後結果會如何大家可以繼續關注。

iOS升級後會限制舊設備的性能，是越升級越卡的一大原因，除此以外新iOS系統增添的特效和功能，往往也對性能有所損耗。種種因素之下，「絲滑」這個iOS的一大賣點，在「優化了iPhone過於流暢的Bug」後漸行漸遠，不得不說實乃一大坑。

2、升級後電池尿崩

既然蘋果會在新iOS中限制CPU性能，那麼是不是意味着新系統會更加省電呢？並非如此。不少用戶都發現，升級到新iOS後，續航明顯縮水，甚至一天要充兩次電才能正常使用。外媒 iAppleBytes 使用 5 款搭載 iOS 17 RC 的舊款 iPhone 手機，通過 Geekbench 的 Battery Test 進行分析，了解這些手機升級 iOS 17 後的耗電情況。

本次測試中，分別對 iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 及 iPhone 13 進行測試，最終得出「所有舊款機型續航均有所降低的結論」，其中 iPhone 13、iPhone XR 機型均創下最低點。因此，升級新iOS後續航崩壞並非是用戶錯覺，而且切實情況。在Android續航越來越長的今天，iOS的新版系統反倒會造成續航退步，這的確大大影響了用戶體驗。

3、新系統閹割新功能

說了性能方面的坑，再來說說功能相關的。每當有新版iOS發布，蘋果總會着重介紹它的新功能。例如Siri、3D Touch等等。不過，這些看似酷炫的新功能，升級iOS後真的可以享用到嗎？未必。不少新特性都只為新設備而生，老設備用上的新iOS，功能往往被閹割得厲害。

如果說新iOS的某個功能需要依賴特定硬件，例如人像模式需要雙攝像頭、Touch ID需要指紋模塊，那麼在舊設備上閹掉這些功能還情有可原。然而，不少iOS的新功能其實只和軟件相關，或者利用軟件就能解決，但這類新功能也沒給舊設備標配，這就比較坑的。例如，iPhone 4沒法用Siri，但玩家破解後移植過來其實還是可以運行得好好的；又例如，3D Touch呼出快捷菜單隻有iPhone 6S以後的設備能用，但其實快捷菜單並不一定需要壓感，例如Android 6.0就為所有設備提供了長按呼出快捷菜單的方案。

如果只是閹掉新功能，那倒也罷了，畢竟新機要靠新功能作賣點；但是，如果連舊功能都被閹，那就有點過分了。在升級iOS11後，iPhone 6S、iPhone 7用戶發現用3D Touch從屏幕邊緣劃出多任務的功能，竟然消失了，變成了iPhone X專屬。這引發了用戶的大面積抗議，儘管蘋果在後面又把這功能加了回去，但這還是讓很多用戶心裏膈應了一下。

4、新Bug層出不窮

這個其實並非是iOS獨有的坑，不少系統升級後都會帶來新Bug，但iOS11在這方面的表現實在是太過於不堪入目，因此這可以單獨拎出來提一下了。不少用戶發現，設備升級iOS11後，出現了大量問題，例如會無限重啟、攝像頭無法正確對焦、輸入法出現建議錯誤、沒法撥打4~6位數的短號等等。

對於這些問題，蘋果還是比較重視的，iOS11也成為了史上更新速度最快的iOS系統。但無論如何，這些問題都已經大大影響了用戶體驗，也讓更多用戶思量升級iOS新系統是否值得。如果沒有這些Bug在挖坑，相信很多人不會對iOS升級這麼猶豫。

5、系統準升不準降

在升級方面，一旦有新系統發布，蘋果會不斷問候你是否需要升級到新系統，甚至還會預下載系統安裝文件到手機中，如果你不升級，那就白白佔着空間。而為了逼迫用戶升級，iOS又出了新招，多次關閉升級彈窗後，彈窗竟然會有升級倒計時，不在幾秒內取消掉就會進入升級流程。為了喂公子吃餅，蘋果還真是煞費苦心。

而iOS無法自由降級的問題，也已經被詬病多年。蘋果在新iOS系統推送一段時間後，就會關閉舊版系統的降級驗證，無法在通過正常渠道降級。當新系統出現什麼問題，用戶無法回溯到正常使用的舊版，以至於有人說iOS難降級和Android難升級的蛋疼程度不相上下。

6、總結

儘管iOS是一款非常優秀的移動操作系統，多次引領觸屏設備的風潮，但它也並非完美無缺，起碼新版的iOS就經常令人望而卻步。希望蘋果在發展新技術的同時，也不要忘記老用戶，長久持續的出色體驗才能源源不斷地帶來好口碑。

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