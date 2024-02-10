Apple Vision Pro將影響全世界成為新常態？虛擬與現實再也分不開

公共場合，「演技」趨於浮誇的人越來越多......



蘋果發售 Vision Pro 以來不到 48 小時，人們開始為之瘋狂。一些大城市中心已經出現佩戴 Vision pro 逛街的人，甚至有人戴着它開車、上飛機旅行。

有意思的是，在此之前，Meta Quest 已售出超 2000 萬台（去年 11 月份的媒體數據，其中 1800 萬台是 Quest 2 ），我們幾乎看不到類似場景，沒人戴着它出街。

據媒體披露，早在蘋果發布第一代蘋果手機時，就已經開始申請 Apple Vision Pro 的專利。蘋果為此研發十多年，耗資數十億美元，光是申請專利就超過 5000 項，幾乎從頭到尾重構了整個產業鏈。

從目前社交媒體上排山倒海的體驗視頻來看，2024 年 2 月是一個需要被記住的節點，這件事跟一年前 ChatGPT （包括 LLM）發布同等重要，因為一個新的常態可能就此展開。

這是透過 Vision Pro 看到的現實世界，很直觀。

賽朋克不用等到 2077，未來已來—— 戴着蘋果頭顯、帶着機器人狗逛大街，可好？無論是地鐵、大街還是停車場，「演技」趨於浮誇的人越來越多......

將 Vision Pro 和特斯拉自動駕駛瘋狂結合，估計國內交規不會允許出現這些名場面：

科幻作家 Amit Gupta 戴着 Apple Vision Pro （感覺面前有一個巨大的顯示器）登上飛機。他喜歡在頭頂上看電影的感覺，關閉顯示屏的情況下，他可以繼續使用 MacBook 鍵盤。隔壁的傢伙說，這太酷了。

不過，飛行時長約為 5 小時，對於長時間佩戴者來說，設備還是太重了，他的臉部感覺很緊。另外，更新 visionOS 1.0.2 後，發現電池電量下降到 50%！(：看來續航仍然是一個問題。

專為 Apple Vision Pro 打造的應用如雨後春筍。比如，像《沙丘》裏一樣，沉浸式學習細胞分子結構、為現實世界添加字幕和實時翻譯功能、沉浸式冥想、玩桌面經典遊戲、在真實世界玩虛擬滑板、看房等。你是否覺得摧毀房價的有可能是 Apple Vision Pro ？

除了作為一個物理存在，以後的房屋可能還會有一個 Vision Pro 層。有了後者，一線城市地下室也能住出豪宅的感覺？對了，還可以玩實時換臉！

Polycam 也登陸了 Apple Vision Pro 。用戶可以通過 Apple Vision Pro 瀏覽 Polycam 數百萬個原生 3D 資源庫，還能像在現實中一樣拿起它們並放到你想放置的地方。你可以用蘋果手機掃描你覺得有趣的東西，Polycam 都會把它變成 3D 模型。戴上 Apple Vision Pro 後，你就可以和它們在虛擬現實中互動啦。

雖然此前 YouTube、Spotify 和 Netflix 都曾拒絕允許他們的 iPad 應用程序在 Vision Pro 上運行，不過 YouTube 今天表示未來會推出合適的 VisionOS YouTube 應用程序。

蘋果發言人表示，YouTube 的 360 度和 3D 視頻無法在 Vision Pro 上運行良好，因為「很多內容都是為無法提供高質量空間體驗的設備創建的。」在某些情況下，這些內容也可能導致運動不適。

下面記錄了一位科技博主全程佩戴 Vision Pro 外出一天的記錄，包括踩滑板、步行、坐地鐵、去快餐店吃飯、和朋友通話、和好奇路人討論這款設備等。

和其他視頻不同之處在於，他是在自家客廳裏一台高 11 英尺、寬 20 英尺的 4k 屏幕上，用 Vision Pro 編輯的。「我可以站起來走過去，仔細觀察這些剪輯，就像二戰電影裏那些巨大的牆上地圖一樣。」

當然，這台精密的空間計算設備也帶來了迄今為止難度最大的拆解挑戰。這個視頻深入展示出 Vision Pro 極其複雜的硬件結構，據說是蘋果目前最複雜的硬件。

庫克說，Vision Pro 是有史以來最先進的消費電子設備，「空間計算時代已經到來。」

但第一代的 Vision Pro 註定不會是一款暢銷的電子設備。近期的方舟投資《Big ideas 》指出，虛擬現實市場剛剛起步。儘管頭顯設備有了重大改進，包括蘋果的 Vision Pro，但開發人員並沒有蜂擁而至支持虛擬現實 ( VR )。如果沒有令人信服的用例，採用速度會很慢。

例如，MetaQuest 僅提供 2,200 個應用程序，而 iPhone 推出五年後擁有 553,000 個應用程序，而這只是其中的一小部分。結果，Meta 僅售出了 2700 萬部 Quest，僅佔蘋果發布五年後累計售出 1.46 億部 iPhone 的 18%。

Anyway ,這些決定冒險一試的人願意體驗蘋果的願景是如何落地的，你呢？

延伸閱讀：Vision Pro 3天爆賣18萬台但開發者冷淡？3大平台封殺成Apple隱憂

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】