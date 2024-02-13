iOS就是有性格　這些網民一直要求的實用功能　Apple就是不肯加

在果粉心中，每一代iPhone的發布都似乎象徵着蘋果公司再次刷新科技世界的邊界。儘管現實情況並不至於如此誇張，但無可否認的是，新款iPhone和iOS系統確實會引入許多引領行業潮流的新功能。



然而，在近年來的發展中，iOS與Android系統在功能設計上愈發相似，兩者互相借鑑了許多設計理念，難以明確界定何為抄襲。不過，有一些功能雖在Android中司空見慣，卻可能永遠不會在iOS上出現。接下來，我們將一一列舉這些iOS缺失的功能。

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1、自由讀寫存儲數據

iOS設備連接PC時，必須通過iTunes或其他第三方軟件才能訪問數據，無法像Android那樣直接作為隨身碟使用。Android採用MTP等傳輸協議，使得在多數操作系統（macOS除外）上無需額外安裝客戶端即可實現數據讀寫。

相比之下，Android明顯更為便捷，並且其應用可直接訪問手機內部數據，而非如iOS那樣將各個App的數據隔離在獨立的沙箱中。儘管最新版iOS已推出簡易資源管理器，允許部分數據共享，但蘋果出於維護生態體系及確保安全性考慮，很可能不會讓iOS擁有如同Android般開放的數據讀寫權限。

2、開放藍牙和NFC功能

iPhone同樣配備了藍牙和NFC功能，但在功能限制方面，蘋果相較於Android顯得尤為嚴格。在Android設備上，用戶可以通過藍牙傳輸文件、利用NFC配對設備，而在iOS上，藍牙和NFC的大部分功能均被禁用，僅限於無線耳機連接或在蘋果支付系統下刷卡。這一策略與蘋果的整體戰略密切相關，以安全、版權保護和隱私保護等原因，蘋果不太可能開放藍牙和NFC的更多功能。

3、系統降級支持

相比Android，iOS在系統升級服務方面的穩定性較高。然而，提及系統降級，iOS則令很多用戶感到困擾。一旦蘋果推出新版iOS，舊版系統的驗證通道很快就會關閉，這意味着用戶一旦升級就無法回退到舊版本。

與此相反，官方Android系統在系統升降級方面具有高度自由性，用戶可通過Recovery模式自行升降級系統，甚至刷入第三方ROM。iOS之所以限制系統降級，主要出於安全考量，但也可能導致老款設備運行更顯卡頓。鑑於安全性的理由，蘋果或許永遠不會開放系統降級選項。

4、更換系統界面

雖然近年來iOS逐漸開放了更多權限，例如更換輸入法等，使體驗更加接近Android，但在系統界面定製方面，iOS並未表現出明顯的開放趨勢。

在Android系統中，用戶可通過安裝Launcher應用來更換桌面樣式，體驗豐富多樣的個性化特性，例如模擬iOS角標小紅點、3D圖標等。此外，Android還支持更換主題，以實現不同視覺風格的搭配。然而在iOS上，目前尚無跡象表明系統界面可以進行更改。

5、通話錄音功能

許多Android ROM內置了通話錄音功能，但iOS至今未提供該功能。對於部分用戶而言，通話錄音是一項實用工具，可用於保存重要訊息或珍貴回憶，這也是部分人選擇放棄iOS的原因之一。

理論上，通話錄音功能實現起來並不複雜，但iOS遲遲未加入該功能，原因可能與法律法規有關。在某些國家和地區，未經對方同意的通話錄音被視為非法行為，這類錄音證據不具備法律效力，反而可能涉及侵犯隱私權。實際上，原生Android系統也並未自帶通話錄音功能，通常是由改版ROM提供。為了避免潛在的法律風險，iOS未來很可能也不會添加此功能。

6、寫在最後

無論是Android還是iOS，都在持續改進併為用戶提供更好的體驗。然而，兩者仍存在顯著差異，如果你非常看重上述提到的功能，那麼iOS設備可能並非你的最佳選擇。你對新版iOS還有哪些期待？

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