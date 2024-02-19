網傳Apple因一理由　推後摺屏機研發進程　未來兩年推出有難度

雖摺屏手機已在 Android 高端產品平台中站穩腳跟，不過蘋果對這方面研發就似乎仍維持在相當早期階段。近期業內更有消息指，其或打算再次喊停相關進程，讓未來兩年能看到摺屏 iPhone 新品機會更有難度。



據國內爆料達人「定焦數碼」日前在其微博帳號發言，指雖然蘋果有心就摺屏新品研發提速，不過最新消息指其顯示部門採集的受測樣本裝置，未能通過相關品質檢定測試，因此項目進程又似乎再次被喊停。

+ 3

爆料人回應網友指問時，指出蘋果要求受測樣本摺屏裝置，必須能通過自家顯示部門的品質檢定標準，據傳該標准對摺疊屏來說似乎有相當難度。

其中據傳除三星最新摺屏面板未符合蘋果外，更有採購的受測摺屏裝置，測試開闔摺屏耐用性表現時，短短數天就已損壞，似乎距離蘋果心目中及格摺屏產品尚有一段不少距離。

延伸閱讀：這幾個功能Android遠遠強於iOS Apple繼續擺爛不進則退會遭淘汰

+ 25

延伸閱讀：

有智能手錶同耳機，CMF by Nothing 產品正登陸香港!

國行 Xiaomi 14 Ultra 確定週四發表！官方搶曝裝置外觀

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】