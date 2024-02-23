華為發布會除了有這全能小摺疊Pocket 2外　還有一款小驚喜產品

2月22日14:30，HUAWEI Pocket 2時尚盛典開幕，不僅帶來新一代華為旗艦小摺疊，還帶來一款FreeClip耳夾耳機，下面就讓我來帶大家一文看懂發布會內容~



新品售價速覽

HUAWEI Pocket 2提供3個內存版本，3月1日開售：

12+256GB 售價 7499 元（人民幣）

12+512GB 售價 7999 元（人民幣）

12GB+1TB 售價 8999 元（人民幣）

HUAWEI Pocket 2 藝術限定版擁有1個內存版本：

16GB+1TB 售價 10999 元（人民幣）

HUAWEI FreeClip耳夾耳機暫未公布售價。

新品配置速覽

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1、HUAWEI Pocket 2

發布會開始，餘承東上台演講，他表示目前華為在鉸鏈結構、屏幕素質、通信技術、創新影像等方面全面引領摺疊手機創新，上代產品P50 Pocket、Pocket S也都獲得了消費者們的青睞。

HUAWEI Pocket 2的真機隨後亮相。該機採用對稱設計，握持感温潤如玉，重量也控制在199g，展開之後內屏達到6.94英寸，21:9的屏幕比例觀影更沉浸。這塊內屏採用新一代LTPO技術，支持1-120Hz幀率自適應刷新，至高支持2200nit亮度，陽光環境也能看清屏幕。

HUAWEI Pocket 2擁有洛可可白、大溪地灰、雅黑、芋紫四種配色，搭配專屬時尚配件，成為用戶手中的潮流新品。

HUAWEI Pocket 2採用全新玄武水滴鉸鏈，超強火箭鋼材質，平整度大幅提升，耐用可靠，還實現了2米IPX8級抗水，日常使用無憂。

影像配置方面，HUAWEI Pocket 2配置了全焦段XMAGE四攝，超感知主攝支持OIS光學防抖，也搭載有小摺疊產品首個3X光學變焦鏡頭。超廣譜攝像頭也能拍出人眼看不見的熒光攝影，達到了小摺疊人像拍攝新高度。喜歡自拍的用戶還能讓手機懸停，玩法頗多。

拍攝多人畫面時，業界首創AI雲增強技術能將畫面中的人臉清晰放大，無懼多人合影。紫外防曬監測功能也在Pocket 2上獲得保留，紫外線曬斑一照便可分析。

HUAWEI Pocket 2支持超強靈犀通信，用特殊的握持方向信號還能更強，雙向北斗衛星消息，一路守護，美麗不掉線；該機支持40W無線超級快充+66W有線超級快充，電池容量也有4520mAh，同時用超冷立體散熱系統保證機身不過熱。

小摺疊要想實用，外屏功能不能少，HUAWEI Pocket 2擁有豐富外屏主題，好玩百搭，還有可愛小寵物隨時陪伴；隔空操控、超級隱私模式等趣味功能該有的全都有。

HUAWEI Pocket 2擁有藝術定製版本，只有一種配色——藍夢，採用87道工藝精細打磨，第二代崑崙玻璃使整機耐摔能力提升至20倍。

2、HUAWEI FreeClip耳夾耳機

發布會最後還帶來一款FreeClip耳夾耳機，新增支持空間音頻功能，聽感更真實，旋律縈繞耳畔，解鎖顏值與實力的雙重享受。 耳機單次續航時長8H，搭配耳機盒續航可達136H。

發布會就此結束，你對這次的新品有什麼看法？

延伸閲讀：傳Huawei研發三摺屏手機 用超薄柔性玻璃蓋板 有機會今年推出？

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