衝動消費後盤點　這5款買了後幾乎必吃灰　無人機、VR眼鏡是大熱

各大電商平台紛紛推出各種優惠活動，值此歡慶佳節之際，消費者們很容易被琳琅滿目的科技新品所吸引。然而，有些「黑科技」產品看似新穎實用，實則可能在購買後不久就淪為了角落裏的「吃灰神器」。



今天，筆者就來根據自己的「上當」經歷，給您拔個草，這5件東西建議還是別買了。

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1、洗地機

很多人都在視頻中看到過洗地機的省時、省力，想著入手一款洗地機就能把家裏收拾地一塵不染，但洗地機在使用後需要清理塵盒、濾網以及滾刷，並且可能需要定期更換耗材，並不像廠商宣稱的那樣易清潔和維護，到頭來也沒省多少事。

對於一些習慣於傳統清潔方式的長輩來說，洗地機雖然高效，但改變既有的清潔習慣需要一定時間，他們也就用個兩、三次，最後還是得上拖把。

2、無人機

無人機以其航拍視角的獨特魅力吸引了許多攝影愛好者，但其高昂的價格、複雜的操控使得一般愛好者很難快速上手。除非你有專業的拍攝需求或充足的時間去學習掌握，否則這款產品很可能成為春節期間一時興起的擺設。

而且，現在許多城市和地區對無人機飛行有嚴格的限制，包括飛行高度、區域、時段等，家用環境下合法合規地使用無人機並不容易，想要在假期期間出門拍攝，不是非常熱愛是很難堅持得久的。

3、家用投影儀

家用投影儀為家庭娛樂提供了一種全新的觀影方式，但考慮到安裝調試的複雜性、亮度對比度對環境光線的要求以及片源質量等問題，非發燒友用戶可能很快會回歸到電視、平板等更便捷的娛樂工具上。

而且，投影儀的燈泡壽命有限且價格較高，需定期更換，無形中提高了使用成本。此外，長期不使用時，投影儀內部零件可能出現老化問題，再次啟用時可能需要維護。

4、VR眼鏡

筆者曾經非常沉迷音樂遊戲，在商場中看到「節奏光劍」就走不動道，因此也入手了一款HTC Vive眼鏡，入手之後確實爽了幾天，然後就再也沒碰過了。VR眼鏡相對於電視、電腦或手機等日常使用的電子設備，應用場景相對有限。比如觀影、遊戲等需求可能不是每天都有，導致用戶在購買後的初期熱情過後，使用頻率逐漸降低。

長時間佩戴VR眼鏡可能會引發眼睛疲勞、頭痛等問題，部分用戶可能因為舒適度問題而選擇減少使用時間。此外，初次使用者需要一定時間去適應這種全新的視覺體驗。

5、智能音箱

筆者認為智能音箱是一款適合獨居人群的產品，平時在家裏放個歌，或者用語音助手開個空調、電視都很方便。但筆者家裏是由親戚長輩的，放歌他們不愛聽，語音助手用起來也有點尷尬，家裏人聊天時常會誤觸發音箱的語音識別功能，導致操作混亂，降低了使用體驗。

隨著智能手機、智能電視以及其他便攜式智能設備功能越來越強大，它們也能實現很多原本需要智能音箱完成的任務，因此部分用戶可能更傾向於使用手機等更為熟悉的設備，智能音箱也就吃灰了。

總結一下，我們在春節購物時應充分考慮自身需求和產品的實用性，避免盲目跟風和衝動消費。選擇那些真正能夠提升生活質量、滿足個人需求的科技產品，才能讓每一份投資都物有所值，陪伴我們度過一個快樂的新年。

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