2024新款旗艦手機這4款值得關注　小米14 Ultra會是最出眾？

春節過後，2024年新機潮即將來臨，真我、OPPO、小米、榮耀等手機廠商預計都將發布新品，帶來多款搭載驍龍8 Gen3移動平台的旗艦新機，以及一些高端旗艦的特殊 版本，我們一起來看看吧。



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1、小米14 Ultra

春節假期過後，小米14 Ultra很快就會發布，預計3月前就將正式亮相，小米汽車SU7、小米平板7系列等產品大機率將一同亮相。 該機大機率繼續主打影像配置，或將採用索尼LYT900感光元件，圓形相機模組設計和徠卡光學全焦段四攝。

小米14 Ultra的正面螢幕大機率是14 Pro同款，四等深微曲和龍晶玻璃加持，支援2K分辨率，不過在一些細節參數上有所差距。 性能方面，該機預計搭載高通驍龍8 Gen 3，提供卓越的性能表現。 同時可能配備LPDDR5X RAM和UFS 4.0快閃記憶體技術，確保運行流暢度和資料讀寫速度。

值得注意的是，有曝光消息指出小米14 Ultra將具備雙向通訊能力，這是小米首次在自家旗艦手機上實現衛星通訊功能。 在一些沒有訊號的極端環境下，雙向衛星通訊可能會挽救生命。 另一項單點超音波螢幕指紋技術將支援濕手解鎖，辨識速度、準確度也有提升，使用者體驗更好。

2、真我12 Pro

目前也有官宣了日期的手機系列：真我12 Pro。 它將影像素質作為主要賣點，配備了4000元檔旗艦同款6400萬像素超光影潛望長焦，採用ALC防眩光鍍膜、光學波浪紋設計、奈米級鏡頭切邊工藝、懸浮棱鏡光學防抖等 硬派科技，支援最多120X超遠距離變焦，影像效能全面躍升。

真我還與高通聯調出超光影引擎，客製化超芯影像異構框架演算法處理速度提升155%，RAW域無損計算帶來AI降噪功能，夜景信噪比提升26.5%。

從上代定價來看，真我12 Pro的起售價應該在2000元左右，有如此紮實的影像配置，移動影像愛好者們可以期待一下。

3、OPPO Find X7 Ultra衛星通訊版

OPPO一直持續提升全系列產品通訊體驗，Find X6 系列率先帶來5G 雙卡雙待雙通，並採用業界首個雙5G 通訊共享功能；OPPO Find X7 Ultra大機率將有一款衛星通訊版，為 使用者帶來更安心、便利、無憂的通訊體驗。 即便在無訊號區域，也能使用衛星通訊技術連接外界，持續引領智慧型手機通訊體驗新潮流。

OPPO Find X7 Ultra衛星通訊版將實現聽筒和免持雙模衛星通話，使得用戶能夠像接聽普通電話一樣進行穩定的聲音傳輸。 即使貼近耳邊也能維持良好的訊號質量，更符合使用者的使用習慣。

4、榮耀Magic6 RSR保時捷設計

1月11日，榮耀發表了Magic V2 RSR保時捷設計機型，標誌著全球先鋒科技公司與奢華生活風格品牌合作達成新的里程碑。 根據曝光，旗艦機型榮耀Magic6也將會有一款RSR版本。

從Magic V2 RSR保時捷設計版本來看，Magic6訂製款的設計靈感或將採用保時捷911的飛線設計，在為產品帶來別具一格的動感和競速基因，也更貼合用戶持握弧度，一舉多 得。 飛線式溜背舷窗打破了手機鏡頭模組非方即圓的設計，形成了一種類保時捷後車窗的溜背效果。

配色方面，Magic6 RSR版本或將採用保時捷經典配色－瑪瑙灰，力求復刻跑車原色及金屬質感。

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