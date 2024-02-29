iOS 18可升級iPhone、iPad型號名單曝光　部份舊裝置將無法升級

未必每個果迷會年年換新 iPhone，不過絕大部份都會每年升級 iOS/iPadOS 系統至最新版本。較早前有疑似 iOS 18 跟 iPadOS 18 的兼容裝置列表流出，好消息是 iOS 18 似乎將全線保留現版本 iOS 17 兼容裝置，不過 iPadOS 18 就似乎有不少 iPad 會從支援列表中被「退役」。



外媒引述可靠消息源資訊，指較早前有疑似 iOS 18 跟 iPadOS 18 兼容裝置列表流出。其中好消息是 iOS 18 兼容裝置似乎全線保留現版本 iOS 17 對應機型，亦即全線 iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14 跟 iPhone 15 系列，iPhone XS/XS Max、iPhone XR 及 iPhone SE 第 2 代與第 3 代，讓果迷可以放心再用一年。

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相對地同一消息源流出、疑似 iPadOS 18 兼容裝置列表，據透露就僅對應 2018 年或更新版本 iPad Pro、2019 年或更新版本 iPad Air、2019 年或更新版本 iPad mini，以及 2020 或更新版本 iPad 平板電腦。如消息屬實則代表 iPadOS 18 將不再支援 2017 年發表的初代 10.5 吋 iPad Pro、第 2 代 12.9 吋 iPad Pro，以及採用 A10 Fusion 晶片的第 6 代及第 7 代 iPad 等產品。

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