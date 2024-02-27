PlayStation Portal需求持續超出預期 這幾款遊戲最適合在此玩
撰文：中關村在線
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PlayStation Portal給索尼帶來了意外驚喜。在回顧這款雲端掌機制作過程的採訪中，PlayStation產品管理副總裁Hiromi Wakai談到了設計理念和設備性能，並暗示了其出色的銷售表現。
Wakai表示：「雖然我們沒有具體的銷售數據可以分享，但需求持續超出我們的預期。」她沒有透露太多其他細節，但她表示PlayStation對設備最初引起的質疑並不意外。她說：「從一開始，PlayStation Portal就旨在滿足特定需求的人群以及希望以特定方式玩遊戲的玩家，因此發布後的反應完全符合我們的預期。」
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Wakai還表示，該設備從未打算成為一款獨立的掌機，最初的討論重點是如何「擴展主機遊戲體驗，而不是推出一個單獨的掌上游戲設備。」此外，她將Portal的成功歸功於粉絲們討論潛在的使用場景，以及對設備性能的正面評價。目前Portal上最受歡迎的遊戲包括《EA Sports FC》、《使命召喚》、《堡壘之夜》和《漫威蜘蛛俠2》。
根據採訪，Wakai表示PlayStation從早期使用者那裏聽到了「許多積極的反饋」，但她也承認不穩定的家庭網絡會影響部分用戶的體驗。
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