vivo X Fold 3成首款8 Gen3大摺疊屏手機？搭載V3支援4K 60幀錄影

近期有關 vivo 大屏疊屏手機 vivo X Fold 3 的消息愈來愈多，近日就有國內博主透露了有關該機的規格，更表示 vivo X Fold 3 將會是首款配備 Snapdragon 8 Gen3 大摺疊屏手機!



近日據國內博主@數位閒聊站透露，vivo X Fold 3 將會是首款配備 Snapdragon 8 Gen3 大摺疊屏手機。

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此外，該機將會搭載5000萬像超大感光元件主鏡頭 + 5000萬像超廣角鏡頭及6400萬像潛望長焦鏡頭，支援長焦微距、OIS光學防手震，也搭載了V3影像晶片，支援4K 60幀錄影等等，影像體驗對齊X100系列，甚至主鏡還要更強，是目前業界最強的影像大折疊屏手機。

至於處理器方面，雖然博主已表示vivo X Fold 3 將會是首款配備 Snapdragon 8 Gen3 大摺疊屏手機，不過是指 Pro 版本，而標準版就只會配備 Snapdragon 8 Gen2。而外界就預期 vivo X Fold 3 將於3月發表!

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