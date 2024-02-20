華碩ZenFone 11 Ultra資料曝光　搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器

據可靠消息，華碩即將推出備受矚目的旗艦智能手機Zenfone 11 Ultra。儘管官方還未公布具體發布日期，但歐洲經濟委員會（EEC）認證平台近日出現了該款手機的型號AI2401。目前尚無法從數據庫中獲取到關於設備規格的具體訊息，但我們可以通過其他渠道獲取一些關鍵訊息。



根據GeekBench基準測試平台的數據，Zenfone 11 Ultra將搭載高通最新一代旗艦級處理器——Snapdragon 8 Gen 3，並預計運行最新的Android 14操作系統。此外，據報道Zenfone 11 Ultra將提供至少一個帶有16GB RAM的版本。在GeekBench的單核和多核測試中，Zenfone 11 Ultra分別獲得了2226分和6949分的成績，顯示其出色的性能。

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除此之外，在Google Play Console、SDPPI和藍牙SIG等認證平台上已經出現了Zenfone 11 Ultra的身影。最近泄露的高分辨率渲染圖展示了這款手機的外觀設計和多種顏色變體，包括永恆黑、天際藍、迷霧灰、翠綠和沙漠錫耶納。

總之，華碩即將推出的旗艦手機Zenfone 11 Ultra備受關注，搭載了最新的硬件配置和操作系統，並有望帶來優秀的使用體驗。

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