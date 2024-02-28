蘋果叫停電動車研發計劃　10年努力劃上句號　2000人團隊感驚訝

根據彭博社的報道，蘋果公司已全面暫停並取消了其自動駕駛電動汽車項目的開發。這個項目已經進行了十多年，投入了數百萬美元，但最終被決定不具有可行性。



蘋果公司的首席運營官傑夫·威廉姆斯（Jeff Williams）發布了內部信給大約2000人的汽車團隊成員，告知他們項目已被取消。雖然蘋果汽車的研發工作已經接近尾聲，但許多研發人員將轉到蘋果公司的人工智能部門，在人工智能主管約翰·吉安南德雷亞（John Giannandrea）的領導下從事生成式人工智能的研發工作。

據悉，蘋果汽車團隊中有許多硬件工程師和汽車設計師。部分員工會轉崗到其他部門，而剩餘員工可能會面臨裁員。早在今年1月就有報道稱，蘋果汽車項目向現實低頭，下調研發目標，並將其延期至2028年。

值得注意的是，蘋果汽車的消息最早出現在2014年。該項目一直存在問題，工作重點多次改變和演變。蘋果公司也因內部紛爭多次更換領導層。去年，Apple Watch的CEO凱文·林奇（Kevin Lynch）接管了該項目，並努力縮小項目規模並調整開發目標以使其更容易實現。

據彭博社報道，蘋果公司的高級管理人員在最近幾周做出了終止蘋果汽車項目的決定。

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