還買8GB記憶體旗艦機合適嗎？追求新技術和優質體驗只能越買越大

2023年，以一加為首的一系列手機廠商紛紛開啟「12GB普及風暴」，旗下一些機型都是12GB內存起步，此舉也獲得了用戶們的一致好評。中低端市場尚可接受8GB內存配置，但部分廠商的旗艦機型仍推出8GB版本，這也經常引起消費者對其「卡價位」的吐槽。



隨著時間推移和技術發展，筆者相信8GB內存旗艦將會被逐漸淘汰，原因有以下幾點：

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1、應用內存需求越來越大

現在的應用程序、大型手遊不斷豐富和複雜化，它們對運行內存的需求也在持續增加，尤其是一些生產力工具和社交媒體平台需要長時間保持在後台運行，長時間佔據運算空間，需要更大容量的內存來保證流暢運行。

Android系統的開放性允許用戶同時打開多個應用並保持後台運行，為了確保這些應用在切換時能夠快速恢復到之前的狀態，大容量運存顯得更為重要。

2、AI計算需要更大內存

23年末，vivo、OPPO、榮耀等手機廠商紛紛推出了自己的旗艦機型，AI能力成為最新賽道，大模型需要更大內存的支持。vivo解決方案中心總監謝偉欽曾經透露，藍心大模型這樣的70億參數端側大模型至少需要4GB內存，更大規模的AI模型需要的內存甚至還會翻倍。

藍心大模型能幫你快速生成思維導圖、解題、回答問題等等，甚至還能針對不同用戶定製不重樣的新年祝福語。

這就意味著，手機內存除了要日常保活，還需要為系統維護、AI大模型留出空間，12GB起步才能保證運行流暢。如果未來手機端側大模型的規模拓展至130億參數甚至更高，手機至少需要提供接近20GB的內存，值得一提的是現在有些手機已經有24GB內存版本了。

3、大內存提升用戶使用體驗

用戶越來越追求極致的使用體驗，包括更快的應用啟動速度、更少的卡頓以及更好的長期使用性能。更大運存能有效減少因為內存不足而導致的性能瓶頸。

根據我們的測試，16GB內存的手機能在30秒內陸續打開10款APP，而內存較低的手機打開耗時則要延長至4、50秒。用戶無需為了運行遊戲而清空手機的後台程序，從而帶來之後二次加載所增加的功耗與流量消耗，同時對於後台應用留存率的提升也可以使得用戶在使用某些即時通訊APP時能夠更為及時地收到消息推送，並且對於需要使用手機辦公的用戶而言其多任務操作體驗也可以得到改善。

總結一下，8GB內存的Android旗艦雖然仍能滿足一部分用戶的基本需求，但對於追求最新技術和優質體驗的消費者來說，已經開始轉向更高配置的選擇。然而，這並不意味著8GB內存完全被淘汰，它依然會在中端乃至部分高端市場繼續存在，滿足不同預算和需求層次的消費者。

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