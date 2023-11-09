泰國電話卡｜泰旅局免費送SIM卡！3步驟輕鬆領取｜附網上登記連結
撰文：豬肉丸
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泰國電話卡Amazing Thailand SIM免費拎！泰國旅遊向來以平靚正見稱，深受港人歡迎！為方便大家遊泰玩得盡興，泰國政府旅遊局與當地電訊商AIS合作，為遊泰旅客免費送出5G泰國SIM卡！今次《香港01》好食玩飛記者為大家分享3步驟領取攻略，去泰國玩的朋友要注意啦！
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泰國電話卡｜泰旅局免費送5G泰國SIM卡！3步驟換領攻略+領取地點
去泰國旅行，想隨時隨地上網，分享旅遊見聞及聯繫親友，少不了一張快速SIM卡！由即日起至2024年3月31日，泰國政府旅遊局與當地電訊商AIS合作，免費送「Amazing Thailand SIM卡」予入境泰國旅客！電話卡可享有一日8GB高速上網流量，只要經網上完成３步驟登記，再於曼谷、清邁或布吉等多個泰國機場，即可免費領取！
免費泰國SIM卡申請3步驟
想領取免費泰國Amazing Thailand SIM卡，只需於指定網站填寫好資料，到達泰國機場後即可領取，3步驟搞店，非常簡單！
【1】於指定網址填寫資料登記
【2】登記後將頁面QR Code截圖及儲存
【3】到達泰國機場後於AIS門市出示QR Code領取
免費泰國SIM卡可於以下機場領取：
曼谷素萬那普機場
曼谷廊曼機場
清邁國際機場
蘇梅島國際機場
布吉島國際機場
清萊國際機場
泰國電話卡「Amazing Thailand SIM卡」申請網址 👇👇👇https://www.ais.th/consumers/package/international/aisamazingsim/
活動日期：即日起至2024年3月31日
*數量有限額滿即止
*國際通話加撥00300享特殊資費1泰銖/分鐘起
*無法變更主要促銷活動
*無法將預付費轉換為後付費
*無法轉出