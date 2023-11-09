泰國電話卡｜泰旅局免費送SIM卡！3步驟輕鬆領取｜附網上登記連結

泰國電話卡Amazing Thailand SIM免費拎！泰國旅遊向來以平靚正見稱，深受港人歡迎！為方便大家遊泰玩得盡興，泰國政府旅遊局與當地電訊商AIS合作，為遊泰旅客免費送出5G泰國SIM卡！今次《香港01》好食玩飛記者為大家分享3步驟領取攻略，去泰國玩的朋友要注意啦！



泰國電話卡！（圖片來源：AIS官網）

泰國電話卡｜泰旅局免費送5G泰國SIM卡！3步驟換領攻略+領取地點

去泰國旅行，想隨時隨地上網，分享旅遊見聞及聯繫親友，少不了一張快速SIM卡！由即日起至2024年3月31日，泰國政府旅遊局與當地電訊商AIS合作，免費送「Amazing Thailand SIM卡」予入境泰國旅客！電話卡可享有一日8GB高速上網流量，只要經網上完成３步驟登記，再於曼谷、清邁或布吉等多個泰國機場，即可免費領取！

免費泰國SIM卡！（圖片來源：AIS官網）

免費泰國SIM卡申請3步驟

想領取免費泰國Amazing Thailand SIM卡，只需於指定網站填寫好資料，到達泰國機場後即可領取，3步驟搞店，非常簡單！

【1】於指定網址填寫資料登記

免費泰國SIM卡！（圖片來源：AIS官網）

【2】登記後將頁面QR Code截圖及儲存

免費泰國SIM卡！（圖片來源：AIS官網）

【3】到達泰國機場後於AIS門市出示QR Code領取

免費泰國SIM卡！（圖片來源：AIS官網）

免費泰國SIM卡可於以下機場領取：

曼谷素萬那普機場

曼谷廊曼機場

清邁國際機場

蘇梅島國際機場

布吉島國際機場

清萊國際機場



泰國電話卡「Amazing Thailand SIM卡」申請網址 👇👇👇https://www.ais.th/consumers/package/international/aisamazingsim/

活動日期：即日起至2024年3月31日

*數量有限額滿即止

*國際通話加撥00300享特殊資費1泰銖/分鐘起

*無法變更主要促銷活動

*無法將預付費轉換為後付費

*無法轉出

