韓國SIM卡推介6款｜每日$5起！eSIM／機場領取／不限速／無限數據

韓國SIM卡推介｜韓國電話SIM卡哪裡買？邊隻好？遊韓國來個快閃旅行，無論去首爾、釜山或濟州，出發前都要做足準備，最緊要有上網數據！記者為大家推介5個韓國至抵旅遊電話SIM卡或WIFI選擇，最平每日只需$5，無限5G上網！



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韓國電話SIM卡 1｜KT Olleh 韓國無限量4G預付費上網SIM卡

KT Olleh 為韓國當地的電訊商，服務覆蓋全韓國，包括釜山。SIM卡服務內容分為「只提供數據」和「流量＋國內通話及短信（需額外充值）」。此外，SIM卡提供全速4G上網不降速的流量，適合上網頻率較高的旅客。而SIM卡的使用天數分為1-7、10、15、20、30、60、90天，最平每日只需$35！旅客更可以在韓國任何機場直接領取，非常方便。

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KT Olleh 韓國無限量4G預付費上網SIM卡

使用天數：3天｜5天｜10天｜20天｜30天

價格：$35起

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韓國電話SIM卡 2｜SKT 韓國無限流量4G上網SIM卡

韓國SKT無限流量4G上網SIM卡分為「只提供數據」和「包括數據、打出及打入、簡訊」兩種服務，使用天數分1、3、5、10、20、30天，最平每日只需$30！旅客更可以在韓國不同機場直接領取，落機一插即刻就用得！

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SKT 韓國無限流量4G上網SIM卡

使用天數：1天｜3天｜5天｜10天｜20天｜30天

價格：$30起

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韓國電話SIM卡 3｜SK Telecom 4G無限數據卡 最多支援30天

除了首爾和釜山等旅遊熱點之外，大邱市和濟州島也是不少港人愛去的韓國地區。SK telecom的sim卡範圍涵蓋首爾、釜山、大邱市和濟州島，而且支援長達30天4G不限速的數據使用，無論是拍片之後上載至社交媒體，或者下載任何媒體都有足夠的數據量支援。

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SK Telecom 4G無限數據卡，最多可支援30天上網日數。（Klook）

SK Telecom 4G 無限數據卡

使用天數：1｜3｜5｜10｜20｜30天

價格：$30起

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韓國電話SIM卡 4｜LG U+無限流量上網卡 涵蓋首爾和釜山

LG U+無限流量上網卡範圍涵蓋首爾和釜山，可於仁川機場、金浦國際機場及金海國際機場領取。SIM卡提供1-30天4G上網服務，除了不限流量，還可選擇「只提供數據」、「提供數據及韓國號碼」或「數據、國內通話及短信」服務，以便應付不同需要。

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LG U+無限流量上網卡（Klook）

LG U+無限流量上網卡

使用天數：1｜3｜5｜10｜20｜30天

價格：$30起

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韓國隨身WIFI 5｜KT Olleh 韓國4G隨身WiFi

WiFi蛋同樣是不少人的選擇，因為可以靈活選擇日數並按天計費。KT Olleh 4G隨身WiFi細小輕巧，即使帶出門亦相當方便。而且KT Olleh WiFi能夠覆蓋韓國全境，提供50mbps上傳速度及150mbps的下載速度，最多可連接3部裝置，有8小時電量。旅客可以在韓國不同機場直接領取及歸還，每天只需$17！若3人同行，每人每日只需$5.6！

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KT Olleh 韓國4G隨身WiFi

使用天數：按天計算

價格：$5.6起

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韓國電話SIM卡 6｜eSIM｜ 5G 高速上網「不穩就退」

不少人都轉用了eSIM，這張eSIM採用 SKT 電信，提供 5G 高速上網且具備「不穩就退」保障。其最大特色在於免實體卡、免掃 QR Code，直接透過 App 即可一鍵開通，還能保持原門號暢通。若流量不足可隨時加購，並提供 24 小時 LINE 中文客服，是旅韓最便捷且安心的網路首選。

KT 南韓5G eSIM｜SKT

使用天數：按天計算

價格：$5起

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