HK Express行李新制設4票價　寄艙行李按件計　網民呻無共享重量

香港快運｜HK Express｜不少人搭廉航都會選擇香港快運，不過香港快運宣布，5月8日起修改票價模式及行李制度，打算搭香港快運去旅行的朋友要留意！香港快運即日起，將2種票價模式增至4種票價模式。



在新制度下，寄艙行李由按總重量收費，改為按件計，不少網民大呻變相加價！即睇以下4個注意位，了解香港快運最新票價模式、機票價錢、行李制度，避免帶行李箱到機場才發現不能上機！



香港快運宣布，5月8日起修改票價模式及行李制度。（資料圖片）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港快運最新行李制度注意位【1】一類乘客只准帶一個袋上機

香港快運原先行李制度列明，每位旅客可攜帶兩件物品，包括1件手提行李箱和1件隨身物品（如手袋、背包）。

不過在新措施下，購買最平票價「輕便飛」的乘客只准帶一個袋上機；「隨心飛」可帶一個袋上機，不過可以將一件行李寄艙；只有購買「經濟飛」和「無憂飛」的乘客，可攜一件隨身物品+一件登機行李上機。

香港快運最新行李制度注意位【2】4種票價有平有貴 飛東京可差50%

記者在香港快運官網試買機票，以香港飛往日本東京成田機場為例，最平來回機票「輕便飛」僅售1,028元，而最貴的「無憂飛」索價1,508元，價錢相差約500元。

雖然香港快運官網建議乘客購買「隨心飛」，1,328元包一件隨身物品和一件20公斤寄艙行李。不過大家可只按自身行李需要，選擇適合的機票。

購買「隨心飛」的乘客可攜一件隨身物品及一件行李上機。（IG@香港快運）

香港快運4種機票價錢不一。（香港快運官網截圖）

香港快運最新行李制度注意位【3】寄艙行李按件收費

香港快運舊有行李制度下，寄艙行李按總重量收費，20、25、30、40公斤價錢不一，每件行李重量上限為32公斤。

不過新制度下，寄艙行李按件收費，每件行李重量上限維持32公斤。收費劃分為20公斤和32公斤：20公斤的寄艙行李初次預訂須收取310元，而32公斤則須收取430元。大家旅行掃貨後，搭回程飛機記得將行李箱磅重，避免超重！

香港快運最新寄艙行李費用（香港快運官網截圖）

新制度公布後，不少網民大呻，以往寄艙行李可按總重量收費，不計件數，舉例乘客去東京只帶一喼行李輕裝出發，只需購買20公斤寄艙行李限額（310元），旅行途中在當地多買一喼行李箱，回程時買40公斤寄艙行李限額（560元），便可以兩喼共享重量上限。

不過新制度下日後就要分別支付兩喼寄艙價錢（總共620元）！

香港快運最新行李制度注意位【4】行李新制度何時實施？

香港快運在facebook表示，手提行李及寄艙行李限額以初次預訂日期計算，如果乘客於2024年5月7日或之前預訂，仍然可享有舊有限額，不受新制度影響。

乘客於5月7日或之前預訂機票，仍然可享有舊有行李限額。（IG@香港快運）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略