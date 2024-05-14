深圳新疆菜10間推介｜烤羊排／羊肉串／火鍋　邊食邊睇民族表演

【深圳新疆菜／深圳美食】平日上深圳經常都吃粵菜？其實深圳也有很多不同的地方菜，當中最有名的就是正宗新疆菜！原來深圳文錦區過去曾經開設新疆辦事處，所以該區是新疆人的大本營，有不少移居深圳的新疆人都在此開設餐廳，為同鄉帶來家鄉風味之餘，更正宗新疆菜帶到深圳！《香港01》「好食玩飛」將會帶大家北上深圳，介紹新疆人及當地人都推薦的新疆菜！



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深圳必吃新疆菜【1】十五年亞克西餐廳👍必吃烤包子、羊肉串

老闆、店員全部都是新疆喀什人。店內最有名的是烤包子，熱騰騰的烤包子包裹著肥瘦均勻的羊腿肉，咬開包子滿嘴都是肉汁。店內的羊肉串也是必吃的名菜，他們的羊肉串不直接接觸明火，所以口感更鮮嫩多汁，而且羶味不重，是餐牌上定必要吃的菜色！

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十五年亞克西餐廳

地址：深圳羅湖區春風路1005號錦星花園4座102室

交通：深圳地鐵9號線文錦站B出口，步行200米

營業時間：週一至週日 10:00-23:00



深圳必吃新疆菜【2】老楊家亞克西．20年新疆菜👍必吃烤羊排、羊肉串

餐廳老闆當年娶了位新疆新娘當老闆娘，及後就開始經營新疆菜館。店內最有名是「烤羊排」，選用肥瘦適中的羊排，把它烤到外脆內嫩，一咬開馬上流出來肉汁，而且幾乎沒有羶味！另一款必吃的菜式就是紅柳羊肉串，利用紅柳木串起羊肉，紅柳所散發出來的香味，有助消除羊羶味，令它比外界的羊肉串更加滋味。

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老楊家亞克西．20年新疆菜

地址：深圳羅湖區春風路1005號錦星花園3棟

交通：深圳地鐵9號線文錦站B出口，步行380米

營業時間：週一至週日 10:30-02:00



深圳必吃新疆菜【3】耶麗米婭西域主題餐廳👍足料大份大盤雞

在文錦區非常有人氣的食店。食物份量非常「足料」，大盤雞分量很充足，炸羊串也很大串。特別推薦新疆的氣酒「卡瓦斯」，味道喝起來有點像啤酒，但酒精含量只有0.2-0.5%，場內偶爾會有新疆歌舞表演。

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耶麗米婭西域主題餐廳

地址：深圳羅湖區春風路與文錦南路交匯處聯城聯合大廈首層

交通：深圳地鐵9號線文錦站B出口，步行50米

營業時間：週一至週五10:30-14:00，17:00-22:30；週六日10:00-14:00，17:00-22:00



深圳必吃新疆菜【4】雪蓮美食👍香炒一品饢、酸奶

同樣是經營新疆菜二十多年的老店，不過店內已經可以用智能手機下單。店內首推招牌菜一品饢，餐廳把饢預先炸過，然後再跟烤羊一起炒，吃起來又脆又香。酸奶也是人們必點的飲品，酸酸甜甜的味道讓人想一試再試，店內的哈密瓜更是由新疆運送過去。

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雪蓮美食

地址：深圳羅湖區春風路1034號

交通：深圳地鐵9號線文錦站C出口，步行340米

營業時間：週一至週日 09:00-22:00



深圳必吃新疆菜【5】哈賽羊肉串·絲路主題餐廳👍必吃羊肉串

位置有點偏僻，但喜歡吃羊肉的朋友絕對不會後悔。店內有烤爐上掛著羊腿，所有羊肉都貨真價實地烤著。菜式以店名主打的「哈賽羊肉串」最出名，其他羊肉菜式如生烤羔羊排、羊排串都是被食客推薦的好菜，羊肉全部都烤得非常香，而且烤得剛剛好，其口感多汁嫩滑。

👇即看哈賽羊肉串·絲路主題餐廳的美食👇

哈賽羊肉串·絲路主題餐廳

地址：深圳羅湖區桂園北路振業菜市場23號（紅桂小學旁邊）

交通：地鐵1/3號線老街站G口步行680米

營業時間：週一至週日 11:00-22:00



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深圳必吃新疆菜【6】新粵塔里木河清真餐廳👍秘製烤羊排、烤包子

店內裝潢極具繆斯林風格，晚上還有新疆舞蹈表演。店內必吃秘製烤羊排，羊排烤到剛剛好，而且肥而不膩，口感鮮嫩多汁。還有烤包子，香脆的包子外皮包裹著手切羊肉粒，羊肉嫩滑搭配惹味洋蔥，口感豐富！

👇即看新粵塔里木河清真餐廳的美食👇

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新粵塔里木河清真餐廳

地址：深圳東園路東園市場二樓東

交通：地鐵1/6號線科學院站F口步行620米

營業時間：週一至週日：11:00-14:00 17:00-21:30



深圳必吃新疆菜【7】穆卡牧饢👍原隻雞腿烤包子

這家專門售賣烤包子的店舖，最受歡迎就是雞腿烤包子，酥脆的包子外皮包裏著一隻實實在在的雞腿。老闆堅持每小時新鮮出爐，除了雞腿烤包子，還有羊肉烤包子、花生饢、葡萄饢，每款都大受歡迎！

👇即看穆卡牧饢的美食👇

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穆卡牧饢

地址：深圳羅湖區寶安南路2080號

交通：地鐵3/9號線紅嶺站C2口步行570米

營業時間：週一至週日：10：00-24：00



深圳必吃新疆菜【8】卓記米粉·粉範兒👍雞肉炒米粉

新疆老字號，雞肉炒米粉是招牌名菜，濃厚醬汁拌著雞肉、芹菜，而且粗米粉吃起來額外有口感，層疊非常豐富，如果喜歡吃辣，這碗米粉就適合不過，米粉的湯汁濃郁，充斥著辣、麻的感覺，絕對能滿足喜歡嗜辣的朋友。

👇即看卓記米粉·粉範兒的美食👇

卓記米粉·粉範兒

地址：深圳寶安南路2051號

交通：地鐵1/2號線大劇院站D口步行390米

營業時間：週一至週日09：00-21：00



深圳必吃新疆菜【9】西北領頭羊·清真餐廳👍手抓飯、手抓羊肉

最受歡迎的是手抓飯，嫩滑多汁的羊肉拌除著粒粒飽滿的米飯，吃起來口感豐富。手抓羊肉都是推薦美食之一，羊肉咬起來滿口肉汁，而且沒有羶味。饟炒肉、大拌菜都是人們推薦必吃的好菜！喜歡火鍋的朋友也可以試試羊肉火鍋，藥材湯底非常滋補，羊肉涮一涮就可以沾醬吃！

👇即看西北領頭羊·清真餐廳的美食👇

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西北領頭羊·清真餐廳

地址：深圳梅林路金豐花園1棟108號-115號

交通：地鐵9號線孖嶺站C口斜對面20米

營業時間：週一至週日10：00-22：00



深圳必吃新疆菜【10】阿娜爾．新疆菜👍沙灣大盤雞

阿娜爾在深圳有多間分店，其裝潢充滿新疆的西域風情，非常適合打卡。店內的廚師大部份都來自於新疆，能煮出正宗新疆味。推薦菜式有沙灣大盤雞，大盤雞如其名份量非常足夠，而且雞肉骨少又入味。店內還會有身穿民族服裝的職員為客人表演。

👇即看阿娜爾．新疆菜的美食👇

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阿娜爾·新疆菜

地址：深圳龍華區壹方天地D區L2-025號

交通：深圳地鐵4號線龍華站A出口

營業時間：週一至週日 11:30-14:00,16:30-21:00



皇庭廣場店

地址：深圳福田區皇庭廣場L1-36

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站C出口

營業時間：週一至週日 11:00-21:00



龍崗萬達店

地址：深圳龍崗區龍崗萬達廣場6F 6006鋪

交通：深圳地鐵10號線華南城站A出口

營業時間：週一至週日 11:30-14:00,16:30-21:00



前海HOP天地店

地址：深圳南山區前海HOP天地2F

交通：深圳地鐵5號線寶華站B2出口

營業時間：週一至週日 11:30-14:00,16:30-21:00



光明萬達店

地址：深圳光明區光明萬達廣場3樓309-3010號

交通：深圳地鐵6號線鳳凰城站C出口

營業時間：週一至週日 11:30-14:00,16:30-21:00



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