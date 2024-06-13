大阪拉麵9間推介｜Tabelog高評分／超濃雞湯拉麵／平民價食米芝蓮

大阪是不少港人的旅遊首選地，大阪美食多不勝數，其中拉麵是港人去日本旅行必食的美食，而大阪拉麵選擇眾多，《香港01》「好食玩飛」記者整合了9間超高評分的大阪必食拉麵店，各種口味如超濃雞湯、奶油湯底、醬油湯底和辣味味噌等應應有盡有。



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大阪拉麵推介【1】Kadoya食堂 總店——日本米芝蓮指南推介

「Kadoya食堂」曾被《米芝蓮2016大阪》推介。（圖片來源：Twitter@kadoyaramen）

「Kadoya食堂」（カドヤ食堂）Tabelog評分高達3.8，曾在《米芝蓮2016大阪》推介為必比登美食，不論拉麵還是沾麵都同樣出色，是大阪拉麵店中最受歡迎的選擇之一。招牌是醬油湯底的中華拉麵，以雞肉和黑豬肉兩種肉類，配搭昆布、穆氏圓鰺、帶子、乾製鮭魚的魚貝類高湯，交融為經典卻富具層次感的味道。

Kadoya食堂 總店

地址：大阪市西區新町4-16-13

營業時間：11:00-17:00 / 星期二休息

人均消費：$50-100

交通：乘搭大阪地下鐵長堀鶴見緑地線/千日前線至西長堀駅，徒步約3分鐘即達



大阪拉麵推介【2】拉麵人生JET——超濃雞湯拉麵

「拉麵人生JET」主打雞濃湯拉麵。（圖片來源：Twitter@jetjpn）

「拉麵人生JET」（ラーメン人生JET）Tabelog評分3.77，店裡主打雞濃湯拉麵。他們的雞濃湯是以醬油為基底的超濃雞湯，可以嚐到雞肉纖維的味道。濃稠的雞湯配上中粗直面的麵條，正好能吸收濃濃的湯汁，一口下去雞湯味充斥整個口腔，味道十足。除此之外，店內還有咖喱拉麵和乾拌麵等多款口味的拉麵選擇，滿足多個願望。

拉麵人生JET

地址：大阪府大阪市福島區福島7-12-2

營業時間：11:00 - 15:00｜18:00 - 22:00

人均消費：$50-95

交通：乘搭JR大阪環狀線 / 東西線至福島駅，徒步約２分鐘即達



大阪拉麵推介【3】燃燒吧 麵助——紀州鴨肉拉麵

「燃燒吧 麵助」主打紀州鴨肉拉麵。（圖片來源：IG@moemen423）

「燃燒吧 麵助」（燃えよ 麺助）Tabelog評分3.77，十分注重原材料的質量，店裡的招牌是紀州鴨肉拉麵，由雞肉、鴨肉、海鮮類三種高湯熬煮出的濃郁湯底，鮮味十足。配搭半熟豬肉叉燒、鴨肉作為配料，再盛上粗條筍絲、入味的半熟溏心蛋，口味濃郁之餘又能品嘗出醬油的鹹甜味，各款底料完美配合形成口感豐富的湯底。

燃燒吧 麵助

地址：大阪府大阪市福島區福島5-12-21

營業時間：星期一至六：11:30-15:00，18:00-21:00 星期日：11:30-16:00

人均消費：$50-100

交通：乘搭JR大阪環狀線 / JR東西線 / 阪神電鐵至福島駅，徒步約1至2分鍾即達



大阪拉麵推介【4】烈志笑魚油麵香房三く——海鮮湯底拉麵

「烈志笑魚油麵香房 三く」主打魚湯拉麵。（圖片來源：Twitter@hoteisan66）

「烈志笑魚油麵香房 三く」Tabelog評分3.75，是一間以魚類為主打的拉麵店。店名三く是「39」的意思，而「39」的日文發音與Thank You諧音，以風趣幽默的方式表達著對客人的感謝之情。在該店不得不試的是小魚幹風味的拉麵KAKE，將用來燉煮高湯的小魚乾直接作為拉麵配料端出，可以感受到魚貝類中滲出來的精華，鰹魚與醬油配合令整個湯底都充滿著鮮味，清爽的魚湯拉麵十分適合不習慣吃油膩的顧客，喜歡海鮮湯底的就不要錯過了。

烈志笑魚油麵香房三く

地址：大阪府大阪市福島區福島2-6-5

營業時間：11:39-14:39｜18:39-23:00 / 星期二休息

人均消費：$50-100

交通：乘搭JR東西線至新福島駅 / JR大阪環狀線至福島駅 / 京阪中之島線至中之島駅，徒步3至5分鐘即達



大阪拉麵推介【5】人類みな麺類——連續7年評為百名店

「人類みな麺類」招牌「 人類みな大家族 」。（圖片來源：Twitter@jinruimenrui）

「人類みな麺類」Tabelog評分3.76，由2017年至2023年連續7年被評為日本西部拉麵店的百名店。店內的招牌是「 人類みな大家族 」，湯底以甘甜的醬油湯底搭配鰹魚風味，配上厚切烤豚肉，豚肉香口而軟嫩。筍乾也富有嚼勁口感、彈性多汁，完美搭配湯底的風味。另外，店內有5款湯底可供選擇，貝類湯底「macro」拉麵，以及使用醬油湯底「micro」拉麵是必試之選，且店內的拉麵均選用南部全麥麵粉製成。

人類みな麺類

地址：大阪府大阪市澱川區西中島1-12-15

營業時間：星期一至四 10:00 - 03:00｜星期五 10:00 - 次日 04:00｜星期六 09:00 - 04:00｜星期日 09:00 - 03:00

人均消費：$50-95

交通：乘搭阪急京都線 / 御堂筋線西中島至南方駅 或JR至新大阪駅，徒步約1分鐘即達



大阪拉麵推介【6】中華蕎麦 葛——奶油湯底拉麵

「中華蕎麥 葛」最出名的是奶油湯底。（圖片來源：IG@yurie_ramen）

「中華蕎麥 葛」Tabelog評分3.76，自開店以來一直保持高人氣。店內最出名的是如同泡沫咖啡般擁有綿密泡沫的湯底，醬油湯底混合了雞白湯，湯底濃厚入口如同奶油般順滑；配料推介選擇叉燒，用真空低溫技術烹製的八成熟叉燒肉質鮮嫩，而炙烤過的叉燒表皮肉香四溢，配上獨特的奶油湯底別有一番風味。

中華蕎麦 葛

地址：大阪府大阪市西區阿波座1-12-21

營業時間：11:00-16:00/ 星期日休息

人均消費：$0-50

交通：乘搭大阪地下鐵至本町駅，徒步約2分鐘即達



大阪拉麵推介【7】麵屋 丈六——高井田風格拉麵

「麵屋 丈六」主打黑醬油「高井田」風格拉麵。（圖片來源：FB@麵屋 丈六）

「麵屋 丈六」Tabelog評分3.75，以獨特的「高井田」風格聞名，店前經常大排長龍。高井田位於東大阪，該區的特色就是選用粗麵，配以雞骨、昆布和醬油調製的湯底。必吃的就是招牌「中華そば」，黑醬油湯底顏色明顯，但卻不會太鹹或只有醬油味，雞骨和昆布的鮮味為其增加層次，粗麵爽口彈牙。若想體驗與以往不同風味的拉麵，不妨考慮這間「高井田」風格拉麵。

麵屋 丈六

地址：大阪市中央区難波千日前6-16

營業時間：11:30-15:00 /星期三休息

人均消費：$0-50

交通：乘搭大阪地下鐵至難波駅 / 日本橋駅 / 南海線難波駅，徒步約5分鐘即達



大阪拉麵推介【8】麵屋彩々 昭和町本店——辣味味噌拉麵

「麵屋彩々昭和町本店」辣味味噌拉麵。（圖片來源：官網@menya-saisai）

「麵屋彩々昭和町本店」Tabelog評分3.72，以味噌拉麵為主打。辣味味噌拉麵是店內的招牌，湯底使用雞白湯和自家製黑味噌和豆瓣醬製成，鮮甜的雞湯中和了辣味，即使不太能吃辣的人也可一試。麵條同樣是自家製的粗麵，相當有嚼勁；叉燒肉片肉質柔嫩，肉香十足，和辣椒味噌十分配搭。

麵屋彩々昭和町本店

地址：大阪府大阪市阿倍野區阪南町1-46-8

營業時間：11:30-14:30 (LO14:15)｜18:30-21:00 (LO20:45)

人均消費：$50-100

交通：乘搭大阪地下鐵御堂根線至昭和町駅，徒步約1分鐘即達



大阪拉麵推介【9】中華そば うえまち

「中華そば うえまち」連續7年獲評為食べログ百名店。（圖片來源：IG@ramen_roadtrip）

「中華そば うえまち」Tabelog評分3.77，連續7年獲評為食べログ百名店。該店加入了沙丁魚乾餚製湯底，鹽味拉麵湯底較為清淡，最受歡迎的醬油湯拉麵，喝一口湯濃郁的醬油味道充斥口腔，再配上肉質鮮美的豚肉，味道更加濃厚。除了醬油拉麵多人推介之外，「中華そば鶏 豚 塩 」的雞湯拉麵同樣大受好評。

中華そば うえまち

地址：大阪府大阪市中央區上町A番22號

營業時間：11:00-14:30｜18:00-21:00 /星期一休息

人均消費：$50-100

交通：乘搭大阪地鐵谷町線至谷町六丁目駅，徒步約6分鐘即達



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