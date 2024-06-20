深圳福田星河COCO Park推7.1港人優惠　歎美食睇傢俬逛超市一日遊

深圳好去處｜北上攻略｜深圳福田星河COCO Park｜今年七一有三日連假，最適合上深圳玩一轉。今集《北上攻略》，香港01好食玩飛記者Remi來到福田星河COCO Park一日遊，逛逛潮玩店TOP TOY、傢俬店源氏木語、天虹超市，仲食足兩餐！片尾還為大家整理了福田星河COCO Park七一港人優惠！想知詳情記得睇片！



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福田星河COCO Park其中一大特色是戶外中庭星空廣場。（《香港01》圖片）

福田星河COCO Park｜食足兩餐一日遊攻略

福田星河COCO Park出名多美食，今次我在商場食足兩餐，午餐先到上山下山貴州菜用餐，品嘗了酸辣爽口的非遺酸湯魚和貴州花溪牛肉粉等貴州特色美食，晚餐就到錢塘潮‧精緻江浙菜，品嘗經典的北京烤鴨和富貴松子魚。👉想知食評即刻睇片

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作為深圳福田其中一座最大型的人氣潮流商場，福田星河COCO Park一期有6層、二期2層，商店超多，集餐飲娛樂、生活家品、潮流服飾、國際美妝、數碼家電於一身。我在片中帶大家逛了3間特色商店，分別是潮玩集合店TOP TOY、專賣實木傢俬的源氏木語，以及走前必去掃貨的天虹超市。👉睇片了解源氏木語送貨到港收費

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福田星河COCO Park｜兩大必逛位：星空廣場+天台夜市

玩完一日，天色漸暗，推薦大家到星空廣場欣賞亮燈後燈火輝煌的景色。在4樓頂樓的天台夜市還有果茶、冰鎮西瓜汁、提拉米蘇、烤魷魚、文創玩物等攤檔，買上一杯飲料、一串小食，坐在夜市中間的露營桌椅享用夜市美食，為今日的行程劃上句號！

天台夜市營業時間：星期一至五 16:00 - 00:00；星期六及日 11:00 - 00:00



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福田星河COCO Park｜七一港澳會員有著數

臨近七一假期，福田星河COCO Park推出港澳會員兩大著數優惠，詳情如下：

【港澳朋友注冊有禮】

活動時間：即日起至2024.7.31

領取地點：一期L2客服中心（近全棉時代）／二期L1客服中心（中庭）

港澳朋友掃碼新注冊COCO Club會員憑回鄉證可至客服中心領取專屬禮遇1份

*禮遇品牌隨機，每個會員ID限1份，限活動期間注冊可領，數量有限，送完即止

6月逢周六日／7月1日（12:00 - 20:00）還可至一期客服中心領取中國電信100元話費



【港澳專享卡】

活動時間：即日起至2024.7.31

領取地點：一期L2客服中心（近全棉時代）／二期L1客服中心（中庭）

已注冊COCO Club會員的港澳朋友憑回鄉證可至客服中心領取「港澳專享卡」1張

憑此卡可至活動門店享受專屬福利。



其餘優惠包括消費滿1000元即可領取價值20000元購房券；WeChat Pay HK電子現金券禮包總值超過港幣$156；用Alipay HK消費亦有現金優惠！點按圖片睇優惠詳情▼▼

福田星河COCO Park 詳情

地址：福華三路268號

交通：深圳地鐵1號線購物公園站C出口直達福田星河COCO Park地下層



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