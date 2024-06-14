梅田美食11間推介｜和牛燒肉／梳乎厘班戟／焦糖烤布蕾／居酒屋

梅田美食推介｜日本大阪是不少港人旅行的首選地，而梅田則是大阪重要的交通樞紐，同時也是大阪最繁華的商圈之一，有不少百貨公司、高級飯店和美食街等。《香港01》「好食玩飛」記者整合了11間梅田必食美食甜品給大家，和牛燒肉、海鮮居酒屋、人氣蛋黃醬青蔥章魚燒以及焦糖烤布蕾千層酥等應有應有。



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梅田商圈燒肉推介

【1】神戶Aburi牧場——和牛燒肉

「神戶Aburi牧場」是一間專賣神戶牛的和牛燒肉店。（圖片來源：官網@神戶Aburi牧場）

「神戶Aburi牧場」是一間專賣神戶牛的和牛燒肉店，是專門進出口肉品集團旗下的品牌。由母公司直接提供和牛，讓大家可以以便宜的價格享用高級的和牛，和牛肉質鮮嫩，油花分佈均勻，燒烤後更是入口即化。

若第一次體驗和牛建議直接選擇套餐，由店家直接搭配好，長炭火烤香嫩可口的牛肉，搭配新鮮的水耕蔬菜食用，加上店家針對不同部位而搭配的醬料，讓你可以輕鬆享受到和牛燒肉的美味。

神戶Aburi牧場

地址：大阪府大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル1F

營業時間：11:30-14:00 | 17:00-22:00 / 星期六、日：17:00-22:00

交通：自阪急線梅田站步行3分鐘可抵達



【2】燒肉力丸——燒肉放題

「燒肉力丸」主打吃燒肉吃到飽，任食燒肉放題。（圖片來源：官網@handafood）

「燒肉力丸」主打吃燒肉吃到飽，滿足無肉不歡的顧客。店家對肉的新鮮度十分講究，不會使用冷凍肉，堅持使用每天現切的新鮮低溫冷藏肉。另外，對肉質的追求亦毫不馬虎，每片肉片都是由師傅手工刨切，令到肉片的瘦肉和脂肪呈黃金比例。

「燒肉力丸」的吃到飽方案基本上依用餐時間分成「90分鐘」與「120分鐘」兩種，並搭配多種不同料理內容的方案可選擇，招牌為プレミアム食べ放題コース，能享用厚切牛排、鹽烤牛舌等美饌。和牛食べ放題コース則能吃到和牛五花肉、和牛烤肉壽喜燒等料理。

燒肉力丸

地址：大阪府大阪市北区小松原町4-32 北大阪東通りビル3F

營業時間：16:00-23:00

交通：自御堂筋線梅田站步行8分鐘可抵達



梅田商圈主食推介

【1】旧ヤム鐡道——懷舊鐵道風餐廳

「旧ヤム鐡道」是一間以鐵道為設計元素的南洋風香料咖喱專賣店。（圖片來源：IG@kyohei.ishida）

「旧ヤム鐡道」是一間以鐵道為設計元素的南洋風香料咖喱專賣店。店內的裝潢充滿懷舊的鐵道元素，牆上一面面的長方鏡子取代車窗，紅色絨布沙發塑造出長途旅行的車廂內座，出餐口區上還架設了行李架，讓人彷如置身電車之中。

店內咖喱使用辛香料為基底，再搭配各種肉、蔬菜、辛香料和香草，製成不同口味的咖哩。大家可依照個人喜好選擇搭配不同口味的咖喱，米飯亦可以選擇黃薑飯或是糙米飯。不過由於印度咖哩有許多口味都是偏辣的，若是不吃辣的顧客可能需要在點餐時詢問服務人員。

旧ヤム鐡道

地址：大阪府大阪市北区梅田３丁目１−3 バルチカ B2F

營業時間：11:00-21:00

交通：自JR大阪站步行3分鐘可抵達



【2】うなぎ 串料理 いづも ルクア——巨型鰻魚丼飯

「うなぎ 串料理 いづも ルクア」主打鰻魚丼飯。（圖片來源：IG@idumolucua）

「うなぎ 串料理 いづも ルクア」（Unagi Kushiyaki Idumo LUCUA）最出名的是約重1公斤的巨型鰻魚丼飯—「ドーンと！！そびえる鰻玉丼」，醬汁飯上疊著厚厚的玉子燒以及蒲燒鰻魚，由於份量偏多，所以建議先將鰻魚和玉子燒放到一旁的小盤子上，再搭配著一起吃。Q彈的玉子燒加上柔軟濃香的蒲燒鰻魚，配上醬汁飯，一口下去飽足感滿滿。

即使吃不完也不要緊，可以跟店員說要外帶回家，店員便會將剩下的醬汁飯捏成飯糰，鰻魚和玉子燒亦會用保鮮膜包好，讓大家可以打包回家。

うなぎ 串料理 いづも ルクア

地址：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアB2F

營業時間：11:00-23:00

交通：自JR大阪站步行3分鐘可抵達



【3】磯丸水產——平價海鮮居酒屋

「磯丸水產」是一間連鎖人氣平價海鮮居酒屋。（圖片來源：官網@isomaru）

「磯丸水產」是一間人氣平價海鮮居酒屋，除了受遊客歡迎之外，當地人同樣十分喜愛。所有海鮮都是由海港產地新鮮直送，食物質素有保證，且價錢便宜，是宵夜的不錯選擇。主打炭燒海鮮、魚生刺身、海鮮丼等，大家可以看著貝類海產被炭火燒得張開貝翼，其他魚類炙烤出油脂滋滋作響。

除此之外還有其他食品例如小朋友喜歡的炸雞、薯條，還是大人喜歡的下酒菜，就連飯後甜點，通通都有，料理種類超豐富可以滿足一家大小的口味。

磯丸水產

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-8-12

營業時間：17:00-05:00

交通：自地鐵御堂筋線梅田站步行5分鐘可達



【4】ビフテキ重・肉飯 ロマン亭——牛排蓋飯

「ビフテキ重・肉飯 ロマン亭」是由批發肉鋪直營的牛排燒肉蓋飯專門店。（圖片來源：IG@hinamaru_46）

「ビフテキ重・肉飯 ロマン亭」是由批發肉鋪直營的牛排燒肉蓋飯專門店，店內所有丼飯都是牛肉，還可以選擇特選國產黑毛和牛蓋飯。店內有兩款招牌肉類，分別是牛排和炙燒肉片，刷上秘製醬汁烤至5成熟的牛排肉質鮮嫩，而炙燒肉片帶有焦香味道與洋蔥的清甜分外相配。

定食套餐還會有生菜和高湯，吃到一半的時候可以倒入，並依照個人喜好加入山葵、蒜片、七味粉、山椒、醬油等製作成茶泡飯。

ビフテキ重・肉飯 ロマン亭

地址：大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア1100 B2F

營業時間：11:00-23:00

交通：自JR大阪站步行1分鐘可抵達



【5】お好み焼き ゆかり——人氣大阪燒老店

「お好み焼き ゆかり」創業於昭和25年，是大阪燒具代表性的名店。（圖片來源：官網@yakarichan）

「お好み焼き ゆかり」創業於昭和25年，是大阪燒具代表性的名店。店裡的人氣餐點是「もだん焼」（摩登燒），將大阪燒加入炒麵，並且將邊緣煎的比較酥脆，再加上特製的醬汁而成。大阪燒裡滿滿的高麗菜和肉，再搭配Ｑ彈的麵條與醬汁，完美的融合為美味的摩登燒。

お好み焼き ゆかり

地址：大阪市大阪市北區角田町梅田地下街 1、2-5

營業時間：11:00-22:30

交通：自東梅田站步行5分鐘可抵達



【6】串かつ料理 活——必食炸串

「串かつ料理 活」阪急三番街店。（圖片來源：官網@kushikatsuryori-katsu）

炸串可說是到大阪必食得美食之一，將各式季節食材包裹上薄薄的一層麵衣，炸得金黃酥脆，再配搭特製醬汁享用。「串かつ料理 活」與其他炸串店僅在桌邊擺一盆統一口味的醬汁不同，該店是依照師傅擺放的位置來搭配相對位置的沾醬，因應不同的食材配搭不同的醬汁，將食物的味道最大化。

店內的食材選擇也相當豐富，由基本的牛肉、豬肉、以及蝦子、鮭魚等海鮮類，還有解膩的香菇、山藥、茄子等蔬菜類，以及季節限定的筍子、牡蠣培根、栗子培根、松茸等，大家可依照個人喜好自由搭配。

串かつ料理 活

地址：大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 B2F

營業時間：11:00-22:00

交通：自JR大阪站步行3分鐘可抵達



梅田商圈甜品小食推介

【1】HANADAKOはなだこ——人氣蛋黃醬青蔥章魚燒

「HANADAKO（はなだこ）」店外經常大排長龍。（圖片來源：IG@miwa505）

「HANADAKO（はなだこ）」是大阪一間人氣章魚燒，店外經常大排長龍。店內有3種不同口味的章魚燒，包括蛋黃醬青蔥章魚燒、原味章魚燒和章魚燒仙貝，而店內亦有5款不同醬汁口味提供。另外，店家對於章魚的選擇十分講究，只會用新鮮的章魚。

店內最出名的是蛋黃醬青蔥章魚燒，在香噴噴的章魚燒上放上大量新鮮的青蔥和蛋黃醬。章魚燒外層入口即溶，章魚彈牙爽口，配上清新的青蔥和甜膩的蛋黃醬，刺激味蕾且口感層次豐富。

HANADAKOはなだこ

地址：大阪市北区角田町9-26 大阪新梅田食道街1F

營業時間：10:00-22:00

交通：自JR大阪站步行1分鐘可抵達



【2】Grenier——焦糖烤布蕾千層酥

「Grenier」的焦糖烤布蕾千層酥是人氣打卡甜品。（圖片來源：IG@clarissa.mp4）

「Grenier」的焦糖烤布蕾千層酥是人氣打卡甜品，有不同口味並且會根據季節而出售限定口味。當中最熱門的是士多啤梨口味，酥酥的外皮搭上滿滿的卡士達內餡，中間酸酸甜甜的士多啤梨和士多啤梨果醬中和了卡士達的甜膩感。雖然焦糖烤布蕾千層酥充滿罪惡感，但卻能令人獲得滿足感。

不過要留意「Grenier」沒有內用區，只提供外帶，因此要注意排隊的動線分為點餐和取餐，要小心排錯邊而重新排隊，在點餐後會拿到號碼牌，之後需要到另一邊排隊取餐。

Grenier

地址：大阪市北区角田町8-47 阪急ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ 1F

營業時間：10:00-20:00

交通：自JR大阪站步行3分鐘可抵達



【3】Locandaロカンダ——梳乎厘班戟

「Locanda」的雜莓味梳乎厘班戟。（圖片來源：IG@fooooood_kiroku）

「Locanda」位於梅田阪急百貨地下街，鄰近地鐵站，位置方便。當中的雜莓、紅豆、楓糖口味班戟是店內的人氣口味。其中雜莓口味採用了藍莓、紅莓、士多啤梨等莓果，搭配鹽味焦糖醬，酸酸甜甜的味道獲得不少網民好評。紅豆口味則採用了蜜餞紅豆，搭配牛油和黑糖蜜，是其他班戟店少見的口味。另外，店內亦會每月推出季節限定，採用時令水果製作特別口味的班戟。

Locandaロカンダ

地址：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 12F

營業時間：11:00-22:00

交通：自JR大阪站步行3分鐘可抵達



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