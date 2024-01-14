旅行心得｜落機最怕俾人攞錯行李！貼紙行李帶都無「這方法」有效

出門旅遊搭飛機，最擔心落機後行李被誤拿，為了避免這種情況，許多人會在行李箱上做記號，例如貼貼紙、掛吊牌，或是束上行李束帶等。不過，即使做了這些預防措施，在機場仍然常常發生拿錯行李的狀況。



有內行人指出，只要在行李箱上加裝AirTag或Tile藍牙防丟器，就能在遺失行李時能透過定位找回，此外也能幫助在行李輸送帶上迅速找到行李。

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出國行李箱常常被拿錯！內行人教1招輕鬆解決

一名網友於PTT發文表示，為了避免發生誤拿的情形，會在行李箱上掛吊牌、貼貼紙、束行李束帶等方式增加行李辨識度。然而，即使兩個行李箱外型及顏色都不一樣，還是會被人拿錯。

許多網友表示，誤拿除了處理程序麻煩，也會耽誤旅行行程：

「顏色都不一樣還可以拿錯，又被耽誤行程」

「行程被耽誤也不能賠， 真的超衰」

「實在是很可惡，拿行李也不會仔細看」

「可憐，行程直接毀了」

「差那麼多還能拿錯哦！」



不過，有內行人也分享解決方法，只要加裝AirTag或Tile藍牙防丟器在行李箱上，就能幫助自己確實找到行李，還能迅速在行李轉盤上找到自己的行李箱：

「推薦AirTag」

「放AirTag之後在行李轉盤上找行李超快」

「Airtag超好用，一個才600台幣，找回來一次就值得，有時候在轉盤要出來前就知道行李來惹」



不過AirTag為Apple的產品，只限於Apple手機用戶使用，而Android手機用戶可考慮使用Tile藍牙防丟器，其支援iOS及Android系統，「Tile藍牙防丟器可支援iOS和Android」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出國行李箱常常被拿錯，別再黏貼紙做記號！內行人教1招， 被弄丟立馬快速找回】