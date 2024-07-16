HK Express｜傳怪獸家長挾小孩　逼走付費選座乘客　香港快運解釋

香港快運HK Express搶座位爭議｜近日網上帖文聲稱有指，一名怪獸家長乘搭香港快運航班時，為了讓一家人坐一起，「挾小孩」逼走買位乘位的座位，其後客服人員更著被搶座位的乘客讓位，返港後自行申請退款，事件引起網民一片熱議。



香港快運接受查詢時表示，因機型轉換的關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此迅速安排涉事乘客對調。一名自稱受害者的網民再度回應事件，表示事件中由頭到尾沒人與之協商換位，揚言誓追究。



近日網上有指怪獸家長搭飛機挾「小孩」搶付費座位。（HK Express＠IG）

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網民搭飛機聲稱有怪獸家長搶位

日前有網民在facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，聲稱在昨日（15日）由香港飛往日本名古屋的UO690航班，遇見怪獸家長挾小朋友之名搶其他乘客的付費座位，要求一家人一齊坐。

發文者聲稱，客服人員到機艙了解事件後，要求付費選座的乘客讓位，並於回港後自行申請退款，帖主形容被搶座位的乘客「興（㷫）到爆」！

有網民分享怪獸家長搭飛機搶座。（fb@HK Express 香港快運及旅行資訊關注組）

航班延遲19分鐘起飛

據網上資料顯示，昨日原定上午10時半開出的UO690航班，最終延遲19分鐘，於上午10時49分才起飛。

涉事航班最終於昨日上午10時49分起飛。（Google搜尋截圖）

事主在留言區現身說法 不想延誤航班終讓位

有自稱受害者的網民在帖文留言，因不想耽誤其他乘客的時間，令航班延遲，故沒有堅持要回座位。

有自稱受害者的網民留言回應事件。（fb@HK Express 香港快運及旅行資訊關注組）

網民：航空公司應維護買位乘客權益

飛機搶位事件迅速引起網上討論。不少網民亦質疑香港快運人員做法，稱航空公司收了選位費，便應維護買位乘客的權益！

香港快運：因機型轉換未成年乘客需調位

香港快運接受查詢時表示，有關昨日UO690航班座位安排的事宜，因機型轉換的關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排四位乘客的同意後（當中包括兩位已付費自選座位的乘客），迅速安排對調。

香港快運稱，已向協助對調的乘客解釋，並承諾會退回自選座位的費用。如乘客未符合相關安全規定，香港快運會為該乘客重新安排替代座位。

疑似事主再回應

香港快運作出回應約一個半小時後，自稱受害者的網民再度留言。該網民稱，由頭到尾沒人與之協商，直到登機時才被通知轉位。該網民又質疑香港快運說法，並指倘未成人不能坐在逃生座位，但父母是成年人，為什麼父母不能坐在逃生座位，而要硬性換走事主的付費座位。

自稱受害者的網民再度留言回應。（fb@HK Express 香港快運及旅行資訊關注組）

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