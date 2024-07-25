東京早餐店8間｜不只McGriddles！柴魚飯/Bills鬆餅/牛油果三文治

東京早餐店8間｜日本東京是港人的旅遊熱門地，開始每天行程之前要先填飽肚子，除了麥當勞McGriddles熱香餅漢堡之外，東京還有很多早餐選擇。《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選了8間早餐店推介，當中不乏日式傳統早餐、人氣麵包、星級鬆餅等。



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東京早餐推介【1】MISOJYU——有機味噌湯定食

「MISOJYU」是一間專注味噌湯的店舖，將味噌湯視為早餐的焦點。（圖片來源：MISOJYU官網）

「MISOJYU」是一間專注味噌湯的店舖，將味噌湯視為早餐的焦點，強調以有機蔬菜為主、搭配有益身體的食材，讓大家品嘗味噌湯同時亦能兼顧身體健康。店家提供多款口味的味增湯，如口感細膩滑嫩的嫩豆腐製成的海苔味噌湯、各式菇類混合而成的味噌湯、豆乳與帆立貝的鮮甜濃郁味噌濃湯等。

早餐套餐除味噌湯外，還有小菜和飯糰，店家特別選用有機特選品牌米製成飯糰，還有鹽味、梅干、鮭魚等多種口味可供選擇。

MISOJYU

地址：東京都台東区浅草1-7-5

營業時間：08:00-16:00



東京早餐推介【2】RISAKU——手工飯糰專賣店

「RISAKU」是一間飯糰專賣店，對米飯的炊法和食材特別講究，選用郡馬縣的越光米、茨城縣的玄米，還有鹿兒島和郡馬縣的味噌等，並且使用羽釜飯鍋去炊飯。飯糰內包的所有餡料、小菜、湯品均是手工製作。

飯糰的種類多達30種，湯品可從定番的味噌湯到豚汁、豆乳豆腐湯、綠咖哩等當中選擇，單點或配套餐都能自由選擇。

RISAKU

地址：東京都文京区千駄木2-31-6

營業時間：08:00-20:00（星期三休息）



東京早餐推介【3】柴魚食堂（かつお食堂）——手刨柴魚片飯

店主會親自在客人面前把柴魚刨成片狀，放在白飯上。（圖片來源：IG@katsuoshokudo）

柴魚是日本料理中常見的食材，在吃章魚燒、和味噌湯是都能看到柴魚片的蹤影。然而，在這間多次獲得米芝蓮必比登推介的「柴魚食堂」，柴魚片是唯一的主角。

店家只有柴魚定食一種選項，包括了柴魚飯、柴魚熬煮的味噌湯、高湯玉子燒、漬物等非常豐富。柴魚是從全日本中嚴選而出的，點餐後店主會親自在客人面前把柴魚刨成片狀放上白飯，白飯的熱氣令柴魚片舞動起來，更散發出其獨特的香甜味。

柴魚食堂（かつお食堂）

地址：東京都澀谷區鶯谷町7-12 GranDuo澀谷 B1F

營業時間：09:00-13:30



東京早餐推介【4】銀座朝食LABO——東京料理自助餐

「銀座朝食LABO」以「全面享受江戶東京」為概念，提供道地東京料理。（圖片來源：銀座朝食LABO官網）

「銀座朝食LABO」以「全面享受江戶東京」為概念，選用東京產的嚴選素材製作出道地的東京料理。提供現炊出爐的美味白飯，客人可以自由製成生雞蛋拌飯或柴魚片拌飯。還有牛蒡深川煮、秋刀魚料理、肉類鍋物、冷燒芋等，亦因銀座是日本西洋料理發源地而加入了薯仔沙律、洋蔥湯、燉物等料理。餐廳還會隨季節更換食材，不同季節來都會有新鮮感，而且選擇眾多，可以滿足不同口味的人。

銀座朝食LABO

地址：東京都中央区銀座7-12-9 ホテルミュッセ銀座名鉄2階

營業時間：星期一至五07:00-11:30、星期六至日07:00-10:30



東京早餐推介【5】Flour+Water——人氣烘焙麵包

「Flour+Water」是一間位於中目黑的人氣麵包店。（圖片來源：IG@flour_water.nakame）

「Flour+Water」是一間位於中目黑的人氣麵包店，供應多款烘焙麵包和甜點。與一般麵包店不同，該店除了提供外帶外，還提供店內用餐，分為早午餐、下午茶及晚餐。

早午餐包括自選4款麵包、配搭沙律或濃湯，還有任飲飲料。下單後店員會捧著一大盤麵包過來介紹讓客人挑選，每隔15分鐘便會端著咖啡或冰茶巡視。餐桌上還有數款果醬與橄欖油，光是享受麵包、果醬、茶飲的口味變化，就一定能讓麵包控感到非常滿足。

Flour+Water

地址：東京都目黒区青葉台1-30-10

營業時間：09:00-16:00、17:00-21:30



東京早餐推介【6】Mercer brunch——招牌法式多士

「Mercer brunch」是東京人氣早午餐店之一，選擇戶外座位可一邊欣賞銀座街景一邊享受早餐。（圖片來源：IG@mercer_brunch）

「Mercer brunch」是東京人氣早午餐店之一，以法式多士為招牌，更被譽為東京最好吃的法式多士。早餐時段只要點一份主食就會送上兩片法式多士，多士酥脆香口，滲透蛋液的麵包柔軟香濃，非常值得一試。一般早餐店都是搭配咖啡或紅茶，但在這裡可以選擇搭配香檳。大家更可以選擇坐在戶外座位一邊欣賞銀座街景一邊享受早餐。

Mercer brunch

地址：東京都中央区銀座1-8-19 キラリトギンザ 4F

營業時間：11:00-22:30



東京早餐推介【7】Bills——世界第一鬆餅

「Bills」被譽為世界第一的早餐，在東京擁有多間分店。（圖片來源：IG@billsjapan）

「Bills」被譽為世界第一的早餐，就連國際巨星李奧納多都大讚，「Bills」在東京擁有多間分店，但不管哪一家都總是一位難求，幾乎所有都為了招牌Ricotta Pancake 鬆餅而來。鬆餅看起來樸實無華，沒有過多的配料，然而蓬鬆柔軟的鬆餅入口即化，讓人一試難忘。而且一個餐還有3片鬆餅加上香蕉令人有飽足感。

Bills

分店地址及營業時間：

東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿7F：08:30-22:00

東京都世田谷区玉川2-27-5玉川高島屋S・Cマロニエコート3F：08:30-21:00

東京都中央区銀座2-6-12 Okura House 12F：08:30-23:00

東京都港區台場1−6−1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 3F：星期一至五09:00-22:00；星期六至日08:00-22:00



東京早餐推介【8】BUY ME STAND——美式復古打卡三文治

「BUY ME STAND」是一間位於澀谷的三文治專賣店，店內裝潢充滿美式復古風格。（圖片來源：IG@buy_me_stand）

「BUY ME STAND」是一間位於澀谷的三文治專賣店，一進店裡就仿佛穿越到50年代的美國電影場景，花布沙發、點唱機、酒吧台等裝潢都充滿美式復古風格，二樓還有一間潮牌服飾店，十分適合打卡。

店內有10多款口味的三文治可供選擇，店內的三文治還可以選擇黑麥多士，「HELLA GREEN」是人氣餐點之一，以羅勒醬為基底再配上內層滿滿的牛油果、菠菜和三種類型的芝士，味道濃郁！

BUY ME STAND

地址：東京都渋谷区東1-31-19 マンション並木橋 202

營業時間：08:00-17:00



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