日本退稅｜購物不再直接免稅？明年擬改先付後退｜附2024退稅教學

日本退稅2024｜在日本Shopping一定要做的事，就是處理免稅和退稅！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理日本免稅退稅懶人包，一文睇晒哪些商品可免稅、消費金額多少可免稅、如何免稅／退稅流程等詳盡資料。日本旅客免稅明年起擬改為「先付後退」的方式，本文亦為大家帶來了最新消息，經常去日本掃貨的朋友注意啦！



在日本Shopping一定要做的事，就是處理免稅和退稅！（pixabay圖片）

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日本擬明年起旅客免稅改「先付後退」

旅客在日本消費，目前只要在免稅店購物時出示護照等證件，就可以直接享受免消費稅的價格購物。海關會根據店家提供的購買紀錄，確認旅客有否將免稅商品攜帶出境。不過不少旅客都沒有經過海關檢查就直接出境，導致愈來愈多人利用這個漏洞從事轉賣免稅商品獲利。

為堵有關漏洞，日本政府擬讓遊客先以含稅金額購買商品，在出境前由海關人員確認攜有免稅商品後，才會以信用卡、電子支付等方式退稅，新制可能2025年上路。

日本擬明年起旅客免稅改為「先付後退」。（pixabay圖片）

在新制未推行前，旅客仍可享直接免稅。至於詳細的方式要怎樣做，以下會有詳細攻略：

日本免稅教學！免稅店／免稅商品／退稅流程／免稅率

日本免稅教學【1】免稅對象有哪些？

● 入境日本未滿6個月的短期停留外籍旅客

● 暫時回到日本未滿6個月的僑居海外日本人



日本免稅教學【2】哪些店可以免稅？

日本的免稅店種類很多，包括經日本稅務局授權的機場免稅店、電器店、百貨商店、藥妝店，甚至在觀光區的便利商店。只要在商店內外看到 「Japan. Tax-free shop」的標示，就代表這是免稅店！（參考下圖標示）

只要在商店內外看到這個的標示，就代表這是免稅店！（網上圖片）

日本免稅教學【3】哪些商品可以免稅？消費金額多少可免稅？

免稅商品分為「一般物品」和「消耗品」。

【3.1】免稅商品 —— 一般物品

商品種類：家用電器、相機、衣服、包袋、鞋子、手信、鐘錶、飾品等

免稅金額：同一天在同一商店的購買總金額達5,000日圓以上（未含稅）



免稅商品中，一般物品可在日本逗留期間即時拆封使用。（日本購物旅遊協會JSTO網頁截圖）

【3.2】免稅商品 —— 消耗品

商品種類：化妝品、飲料、食品、藥品、糕點等

免稅金額：同一天在同一商店的購買總金額為5,000日圓至50萬日圓以內（未含稅）



免稅注意：

● 消耗品會放入專用的袋子或箱子，旅客出境前不可將袋子打開使用商品，否則或須向海關補交消費稅。



消耗品會放入專用的袋子，旅客出境前不可打開袋子使用商品。（日本購物旅遊協會JSTO網頁截圖）

日本免稅教學【4】免稅準備

【4.1】護照

須為購買者本人的護照正本，護照上須有入境蓋章。注意若旅客經自動閘門入境而未蓋入境章時，會因無法證明入境日期，而無法退稅。

在日本購買免稅品時要出示護照退稅。（資料圖片）

【4.2】Visit Japan Web 免護照退稅 QR Code

除了出示護照，掃QR Code一樣可以退稅，還可減少經常拿出護照導致遺失的風險！日本Visit Japan Web的「免稅QR碼」功能，允許旅客預先登記護照資料，方便進行免稅、退稅手續。👉Visit Japan Web官網

完成登記後，用戶會得到一個24小時有效的「免稅QR碼」，在接受免稅QR碼的商店裏出示QR Code即可免稅（不可使用螢幕截圖），毋須出示護照。

日本Visit Japan Web設「免稅QR碼」功能，不用出示護照也可以退稅！（Visit Japan Web網截圖）

日本免稅教學【5】如何免稅／退稅流程？

在日本免稅店消費，主要有兩個免稅／退稅方法。最後離境前由海關人員確認護照及免稅商品，即完成免稅手續。

【5.1】直接以免稅價格結帳（適用於藥妝店等免稅店）

付款時出示護照或免稅QR碼，店員會掃描護照或免稅QR碼，消費者即可直接以免稅價格結帳。

【5.2】到退稅櫃枱退回現金（適用於設有退稅櫃枱的大型商場）

消費者先以含稅價格結帳，即日內到商家指定退稅櫃枱辦理退稅手續，由商家計算稅金後退回現金。

【5.3】離境前向海關出示護照及免稅品

日本已將免稅手續全面電子化，因此到機場時只須出示護照及購買商品給海關人員確認即可。如果想將免稅商品（例如是超過100毫升的液體商品）放在行李箱託運，旅客在航空公司櫃台托運行李時記得事先提出，讓海關人員先到櫃台確認免稅商品是否有確實帶離出境。

免稅／退稅必需在購買商品當日辦理。（pixabay圖片）

日本免稅教學【6】免稅率是多少%？

日本消費稅2019年10月起從8%增加到10%，惟部分商品採用「輕減稅率制度」，消費稅維持原本的8%。簡單來說，食品（如餅乾、糖果、糕點或茶包等）消費稅大多為8%，日常生活用品類（如衣服、包袋、藥妝、手錶等）為10%；至於前往餐廳或便利店用餐時，堂食是10%而外賣是8%。

部分商店可能會收免稅商品1.55%的手續費，例如在日本百貨公司的LV精品店就會收取有關費用，因此實際退稅率其實是8.45%！

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