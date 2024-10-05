珠海好去處｜4大景點必去日月貝　打卡圓明新園12生肖獸首大水法

珠海，毗鄰香港，依山傍海，有着「百島之市」的美譽，屢次被評為「中國十佳宜居城市」、「中國最具幸福感城市」，是一座人少景美且低調的海濱城市。



珠海也是一座充滿愛情的城市，穿過愛情燈塔、愛情郵局、珠海漁女、野狸島、日月貝，由情侶路相連接，無疑是珠海寫給世人最美情書，這裏的浪漫和舒適可以滿足你對生活所有的想象。

珠海，即刻出發。

去度假吧！珠海遊玩地推薦

1. 野狸島 ·日月貝

野狸島，亦稱「名亭公園」，是離珠海市區最近的海島。島上椰林林立，人少空氣好。附近可租單車，環島騎行在蜿蜒山海之上，一圈大約40分鐘左右，一路上迎着海風前行～

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中國唯一一座海上歌劇院「日月貝」位於野狸島上，是珠海的地標性建築，頗有日月相映，山海相托的意境，與一側雕樑畫棟的名亭樓同框，有種古今相映的魔幻視覺，是來珠海遊玩必打卡的經典機位。

日月貝（珠海大劇院）

地址：珠海名亭公園

時間：全天免費開放

TIPS：日月貝位於沿岸北端，可直接定位「珠海大劇院」



2. 愛情郵局·愛情燈塔

在情侶路上，有個充滿浪漫色彩的雙層小樓——愛情郵局，360°觀景的落地窗不僅能看海景，還能遠眺港珠澳大橋。在這裏可以用帶有珠海特色的明信片，寫一封情書，郵寄給自己的愛人～

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在愛情郵局前方，漫步在海浪拍打過的岸邊，一座地中海風情式的燈塔安靜地屹立在海邊。這座燈塔聆聽過無數個日夜的浪潮聲，也見證了許多個甜蜜時刻。

愛情郵局·愛情燈塔

地址：珠海香洲區情侶中路燈塔旁

開放時間：全天開放

門票價格：免費



3. 圓明新園·珠海的皇家園林

圓明新園位於珠海的香洲區，以北京圓明園焚燒前的建築為原稿，按 1:1 比例精選圓明園十八景修建而成，完美融合了古典皇家建築羣、江南古典園林建築羣和西洋建築羣，恰似仙山瓊閣錯落於福海周圍。

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西洋樓羣是圓明新園中最具特色的景觀之一，由海晏堂、遠瀛觀、大水法等多個建築組成，融合了歐洲巴洛克風格和中國傳統建築元素。十二生肖獸首一時辰一噴水，沉浸式感受歷史震撼，東方之美。

圓明新園·珠海的皇家園林

地址：珠海圓明新園

開放時間：9:00-17:30

門票價格：免費

推薦園區：西洋建築羣、正大光明、九州清晏、青湖秋月、福海

TIPS：平日及週末無需預約即可入園（五一、國慶、春節假期等除外）



4. 香爐灣沙灘·城市陽台

香爐灣是珠海市中心最長的沙灘，也是本地人常去的休閒海灣。

日光像銀河落在了海面，粼粼波光，沙子柔軟細膩，待到日落時分，夕陽的餘暉灑滿整個海面，感受生活中具象化的浪漫。

香爐灣沙灘·城市陽台

地址：香爐灣沙灘

開放時間：全天免費開放



在綿延浪漫的海岸線散步後，不妨隨性而行，我們偶然發現一處林蔭老街，瞬間被魔幻森林般的環境吸引住了，沿途的葱蘢與珠海的市井風情相併融合，滿滿都是愜意。

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