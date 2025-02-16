珠海4間本地人推薦美食：明星打卡茶餐廳/老字號糖水/度假風Cafe

人在公司，心在旅行。想要週末或短途遊的話，不如奔赴珠海，交通方式有很多，當然包括經港珠澳大橋，幾乎都能一路見海，在搖曳的光影中與海同行。



在珠海，可以慢悠悠的度假，也可以特種兵式打卡。

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好玩的地方有很多，日月貝、海岸線、古建築、老街、美食，走在偌大的城市裏，樹影瀰漫在空氣中，海風搖曳在髮梢，山被樹裹着，人被城市環繞着。

在珠海吃什麼？不完全版．美食圖鑒

1. 王嘉爾打卡過的茶餐廳：頹記茶餐廳

珠海本地人會反覆去吃的港式茶餐廳，店內充滿懷舊氣息，有許多明星都來品嚐過。（是王嘉爾打卡過的餐廳！！）

頹記的招牌菜品讓人目不暇接，泥石流西多士、頹爆銷魂飯、黃油菠蘿包、混醬豬腸粉都是不容錯過的美味。這裏的菜品不僅味道出眾，而且分量十足，價格親民，是許多食客心中的性價比之選。

頹記茶餐廳

地址：美景店/夏灣店/橫琴店/創想公社店/吉大店/蓮花路店

時間：11:00-20:00（每家分店時間不同）

人均 ：¥56/人

TIPS：飯點時用餐人數很多，建議錯峰前往



2. 珠海老字號糖水鋪：甜津美

在珠海的甜品界，甜津美是一家無需過多營銷就能吸引食客的老字號糖水鋪，距離日月貝僅10多分鐘路程，以其超平價且份量超大的甜品而聞名。

芒果和榴蓮是主打招牌，閉眼點也不會踩雷，推薦「榴蓮楊枝金撈」和「椰汁斑斕涼粉」，滿滿都是果肉。這裏的小吃種類也很多，價格親民，出品很穩定。

甜津美

地址：珠海香洲區紫荊路38號

時間：10:30-23:00

人均：¥25/人



3. 海邊的度假風咖啡廳：小純咖啡

這間靠近海邊的咖啡小屋，出門直達日月貝，主理人是一對温柔的夫妻。店內木質復古的桌椅温馨且精緻，細節處有許多童趣的插畫和塗鴉，暖色的光暈讓整個小屋有着居家般的鬆弛感，在附近遊玩的話推薦去小坐放鬆。

他家的招牌是特調和手沖，推薦「瑰夏綠標手沖」，混合了花香、果香、柑橘香酸，源自優質的埃塞俄比亞咖啡豆，口感偏厚實。

小純咖啡 TINY PURE COFFEE

地址：珠海香洲區先烈路16號鋪

時間：11:00-19:00（週二店休）

人均 ：¥30/人



4. 復古咖啡木屋：共森Mutualism

一家復古且森系的社區咖啡廳，距離拱北口岸不遠，室內的格調也頗為清幽，巨型花束裝飾藝術感滿滿，自帶舒服愜意的氛圍。

除了咖啡，這裏還有熱壓三明治，「芝士金槍魚三明治」香而不膩，充滿麥香的麪包夾着餡料滿滿的金槍魚，配上融化後微微流淌的芝士層次豐富，一口滿足！

共森Mutualism

地址：珠海香洲區拱北昌平路118號

時間：7:00-19:20

人均 ：¥26/人



出發吧！在路上，感受每一刻鮮活的當下，炙熱且澎湃。

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