【珠海親子遊】一家大細玩轉長隆海洋王國　睇北極熊兼玩激流船！

想要和家人一起出去玩，卻總是沒有頭緒去哪裡好？不妨考慮北上到鄰近的珠海，去一去老人家或小朋友都很適合的長隆海洋王國！位於珠海的長隆海洋王國是一個超大規模的海洋世界，其中海洋生物展館更擁有5項健力士世界紀錄。鯨鯊館內更有著多達15000條的珍奇魚類，絕對是讓小朋友大開眼界的地方。

園區內不只能欣賞到稀有的鯨鯊、白鯨等等海洋生物，也有北極熊和企鵝等極地動物，當然少不了以海洋為主題的刺激遊樂設施與大人小孩都喜愛的花車巡遊，甚至是戶外的橫琴海匯演，如水上飛人、水上摩托艇、噴泉、煙火等節目，建議花上2天時間好好玩樂一番。

長隆海洋王國（KLOOK提供）

珠海長隆海洋王園門票 成人票：港幣 $400（人民幣 $350） 兒童票：港幣 $284（人民幣 $245）

必玩設施：海象山

甫入園的左手邊就會看到很受小朋友歡迎的「海象山」！在這裡，小朋友可以一嚐親手餵海象的滋味，近距離接觸這不常見的海洋生物。此外，你還可以選擇登上激流船，邊玩激流邊看到海象，這是在其他遊樂園很難會體驗到的！

極地採險

到遊樂園看極地動物對你來說可能並不是一件新奇事，但在香港的遊樂園，我們一般都只能看到企鵝；在長隆海洋王國則不然，除了企鵝以外，還可以在一個超近的距離看到北極熊和北極狼，對大人和小朋友來說都是一個極新奇體驗！

點擊看更多必玩必歎設施：海底餐廳、企鵝餐廳、海豚灣、5D城堡戲院、機動遊戲！

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【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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