珠海廣州美食｜順德「毋米粥」粥底火鍋　一鮮二葷三素四粥大滿足

珠海和廣州都有的美食「太艮堡毋米粥」，每日5小時熬煮，百年非遺粥水火鍋，24年經典。



火遍順德「毋米粥」，真不是蓋的

火遍順德廣州的粥底火鍋——「太艮堡毋米粥」，毋庸置疑是順德的美食驕傲。

按圖看看順德「毋米粥」到底是如何烹煮的，還有正宗順德人「一鮮、二葷、三素、四粥」的吃法👇👇👇

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剛進店，就被這裏的環境深深地吸引住了。木質凳子，復古屏風、圓形吊燈，營造出魚米之鄉的環境，彷彿穿越到順德一般。

除此之外，2011年，「毋米粥」的粥水製作技藝被錄入順德區「非物質文化遺產」，還被CCTV9《尋味順德》紀錄片推薦，榮獲CCA「中國火鍋50強」。數不勝數的獎項，這粥底火鍋不容小覷。

他家「毋米粥」，需千轉百攪

他家將粥底火鍋研究得淋漓盡致，從工藝、香米、佐料食材，每一步都精心打造。綿、滑、清、香都是肉眼可見。

師傅說：「我每天4點起牀，就為了能夠熬煮出足夠鮮滑的粥。10+種藥材、老雞高湯，搭配着泰國香米熬製，至少要四個小時以上。」

夠香 泰國香米

毋米粥精髓是「有米不見米，只取米精華 」。在他家，為了最大程度保留米香味，必須精選泰國香米，熬煮出來才更有味道。這也是毋米粥驕傲之一。

夠滑 4+小時熬煮

品嚐過他家的粥都知道，喝起來真的足夠滑！

過程中也要反覆攪拌才能避免米粒黏底。最後提取粥油，這樣瀝出的粥水才會足夠細膩嫩滑，色澤乳白透亮、水米合一。這樣才有食慾嘛！

這才是打開「粥底火鍋」的正確方式

一鮮、二葷、三素、四粥

地道的順德人都知道，吃粥底火鍋的海鮮必須要「鮮」！第一遍涮過海鮮的粥底，不是一般的鮮，直接奠定了粥底火鍋的鮮味。基圍蝦、越南海蜆，這些經典不能少。

一鮮：越南海蜆、生猛基圍蝦統統往裏放

這大概是我最喜歡吃鮮蝦的方式。在濃稠的粥底中涮上一陣，將蝦中的鮮充分逼出，和粥底的甜充分融合，哪是一個「絕」字了得。

新鮮的基圍蝦從鮮滑的粥底中撈出，忍不住趕緊撥下蝦殼，直接嗦進嘴裏。鮮甜的口感在嘴中迸發！果然原汁原味最地道。

還有越南海蜆，也是海鮮中的「青銅」。份量超多，全都放進粥底裏游上幾圈。將純粹的鮮味帶出，拌上一小勺粥，這頓粥底火鍋滿足了～

二葷：秦川牛展、黑松露肉滑調起整個風味

「太艮堡毋米粥」家的肉滑還加入了黑松露，師傅純手工捶揉，放進粥底，更加爽滑、彈牙。喜歡黑松露的朋友們，這款一定不能錯過！

三素、四粥：蔬菜、豬雜完美收尾

最後喝一碗集合食材精華的美味粥水，也是這頓粥底火鍋的靈魂吃法。撈味菜將鍋底的所有鮮味，統統吸收。多重鮮味給味蕾重重的一擊。

隱藏食法推薦：留一份豬雜最後煮粥，別怪我唔話你知！直接完美收尾～



順德風味菜，道道經典

太艮堡秘製叉燒｜太艮堡鹽湯雞｜沙薑焗乳鴿｜韭香春花捲👇👇👇

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這些統統都是太艮堡秘製系列。不得不說，他家的工匠精神十足，每一道菜都是經過細緻的研究而成。叢林三樣的黑毛豬、清遠走地雞、穀物餵養妙齡乳鴿等都是必須是親自挑選。不管是從食材、還是做法上，都經過一步步改良而成。

魚米之鄉，盡在太艮堡毋米粥

在這裏，滿滿的嶺南氣息環繞，別樣的順德風情，無一不讓人沉醉其中。每當煮起濃稠的粥底，炊煙裊裊的氛圍，濃濃的煙火氣息，不禁想讓時間定格，駐足在此刻更久。

珠海店：

太艮堡毋米粥（珠海吉大店）

地址：珠海市香洲區吉大情侶南路457號

營業時間：11:00-14:00，17:00-22:00

電話：0756-3322633、3322833



廣州店：

太艮堡毋米粥（冼村店）

地址：廣州市金穗路72號盈嘉花園103號-201號

營業時間：11:00-14:00，17:00-22:00

電話：020-38399000，020-85276277



太艮堡毋米粥（東站店）

地址：廣州市林和西路153號保利中匯大廈廣場C座四、五層

營業時間：11:00-14:00，17:00-22:00

電話：020-38913166，02038913188



太艮堡毋米粥（獵德店）

地址：廣州市珠江新城海文路20號

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00

電話：020-38812008，13480233923

交通指引：廣州地鐵5號線獵德站B出口步行720m



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