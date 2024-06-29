深圳交通｜地鐵4線連接東莞　南珠中城際將貫通深圳廣州中山珠海

在深圳坐地鐵就能到廣州、東莞，是一種什麼體驗？



深圳地鐵擬增4條跨市地鐵

深圳地鐵線路又有新消息啦！

6月18日，東莞市軌道交通局在官網發佈通知公告：《東莞市城市軌道交通第二期建設規劃調整（2022-2030年）及東莞市軌道交通網絡規劃（2035）環境影響評價首次信息公開》。根據公告，深圳有4條地鐵擬連通東莞，納入到了東莞地鐵二期建設規劃中。

分別為：

深圳地鐵6號線支線北延線（東莞段）

深圳地鐵20號線北延線（東莞段）

深圳地鐵11號線北延線（東莞段）

深圳地鐵10號線東延線（東莞段）



1. 深圳地鐵10號線東延線

深圳地鐵10號線東延線（深圳攻略通提供）

延長規劃：

10號線東延由平湖雙擁街站引出，向東經東莞鳳崗後至龍崗中心城黃閣坑數碼城站，與16號線、21號線換乘。



東莞段的站點：

該線路將在東莞段鳳崗的龍平路、油柑埔、官井頭、大運城邦設置4個站點。（具體以最終站點為準）



2. 深圳地鐵6號線支線二期

深圳地鐵6號線支線二期（深圳攻略通提供）

深圳段站點：

光明小鎮站、華夏站、光明城站

預計通車時間：2025年



3. 深圳地鐵20號線北延線

深圳地鐵20號線北延線（深圳攻略通提供）

建成規劃：

深圳地鐵20號線二期工程起於南山區白石洲站，途經新安街道、西鄉街道、航城街道、福永街道，與一期在機場東站相會。

深圳段建設進展：目前已經進入實體工程施工階段



4. 深圳地鐵11號線二期

深圳地鐵11號線二期（深圳攻略通提供）

11號線二期深圳段站點：

起於崗廈北站（不含），止於紅嶺南站，線路全長約4.39千米

共設3座車站：中大八院站、華強南站、紅嶺南站

深圳段預計通車時間：2025年



不久的將來，從深圳坐地鐵可直達東莞，而且有多條線路選擇，太方便了！

除了深圳和東莞的跨市地鐵，深圳和廣州的跨市地鐵也正在規劃中，一起來看看！

深圳廣州將實現地鐵直達

南沙至珠海（中山）城際鐵路（簡稱南中珠城際），又稱廣州地鐵18號線南延段，是廣州地鐵正在建設的線路之一，於2023年3月30日動工建設。

南沙至珠海（中山）城際鐵路將與廣州地鐵18號線、廣花城際、芳白城際貫通運營，遠期還將銜接深南中城際，方便廣州、深圳、中山、珠海市民便捷往來。（深圳攻略通提供）

南珠（中）城際是國家發改委2020年8月批覆《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》的18個近期建設項目之一，分為東西兩段，西段去往中山，東段聯通珠海。

建設計劃：

南珠（中）城際建成後，將與廣州地鐵18號線、廣花城際、芳白城際貫通運營，遠期還將銜接深南中城際，方便廣州、深圳、中山、珠海市民便捷往來。



行程測算：

廣州市區到中山市中心、到珠海市中心、到深圳市中心的運行時間分別是50分鐘、60分鐘、75分鐘左右。



深中通道也通車，跨市地鐵一大波利好信息，條條大路通深圳，一小時暢達大灣區其他城市，很快將不再是夢。

未來，你會考慮雙城生活嗎？

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