泰國自由行｜芭堤雅8家必吃美食餐廳　超浮誇龍蝦麵Dcard網友力推

許多人到泰國一定會到芭堤雅（Pattaya）觀光，芭堤雅以其美麗的海灘和熱情的夜生活著稱，更因其豐富的美食文化而讓人垂涎欲滴，在這裡可以吃到口味地道的街頭美食。



本篇就為各位整理了8家芭堤雅超強必吃美食，一起看看！

泰國芭堤雅必嚐8家餐廳推薦指南，地道泰式美食一試令人回味無窮（點擊放大瀏覽）👇👇👇

泰國芭堤雅旅行 網友推介8間必吃餐廳（01製圖）

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1. Kaew Kaphrao Pu海鮮餐廳

「Kaew Kaphrao Pu」是芭堤雅的一家海鮮餐廳，外觀是一間不太起眼的鐵皮屋，這裡的海鮮料理是很地道的泰式口味，海產吃起來也很新鮮，推薦大家必點「咖喱醬炒魷魚」、「蒜炒蝦蛄」，咖喱醬鹹香濃郁、跟裡面的嫩蛋完美融合，淋在炒飯上超好送飯；「蒜炒蝦蛄」沒有太多調味但加了紅蔥酥及蒜酥，讓蝦的甜味又多了一些層次！

Kaew Kaphrao Pu（แก้วกะเพราปู）

地址：555 102 Soi Na Kluea 12, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri



2. Tiew Mahasamut龍蝦麵

第二個是「Tiew Mahasamut龍蝦麵」，超浮誇的外觀用看的就讓人口水直流，超豐盛的海鮮湯麵，添加了蝦子、花枝蛋、龍蝦、肉末，湯頭喝起來是濃郁的酸辣冬陰功味，大海鮮味滿滿，因為份量真的很大，建議可以兩個人點一碗再點些配菜或是飲料搭配，海鮮控們真的會原地發瘋！

Tiew Mahasamut

地址：61/7 Pattaya 3rd Rd, ตำบล หนองปรือ Bang Lamung District, Chon Buri



3. TAAN FOOD陳媽媽熱炒

「TAAN FOOD陳媽媽熱炒」是當地小有名氣的熱炒店，地點位在一個美食廣場，聚集了很多類似的店家，大家要認準陳媽媽的招牌，每一道菜都在水準之上，最多人激推的是「咖喱螃蟹」、「pad thai」，咖喱螃蟹煮得很入味，蟹肉鮮、甜、嫩以外還有咖哩香，pad thai口味超正宗，酸辣微甜讓人停不下來！

Taan Food&drink

地址：35 Central Pattaya Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri



4. Ben House Restaurant正宗船麵

再來就是到泰國一定要吃的船麵，而在芭堤雅最多人推薦的是「Ben House Restaurant」，這裡的船麵一碗是15泰銖（約3.5元港元），有魚丸、豬肉、牛肉可以選擇，湯頭喝起來是甜甜辣辣的那種口味，每一碗大概一兩口就能吃完，所以大家可以多點幾種口味、多點幾碗嚐嚐味道！

Ben House Restaurant

地址：WV4H+JQ8, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri



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5. Khanom Sen Khun Ya老奶奶泰式咖哩

「Khanom Sen Khun Ya老奶奶泰式咖哩」是芭堤雅本地人的愛店，主打咖哩、螃蟹料理，咖哩螃蟹火鍋、咖哩螃蟹炒粉、青木瓜沙律、蝦蛄蓋飯都是招牌料理，這裡的咖哩有黃咖哩跟紅咖哩，吃得到豐富的香料味，除此之外這裡還有販售很有泰國特色的飲品、甜點，都可以買來試試看，而且價格十分平價喔！

Khanom Sen Khun Ya

地址：ร้านขนมเส้นคุณย่า​ ถนนชัยพรวิถี​ ต.หนองปรือ​ อ.บางละมุง, Chon Buri



6. MAYs Pattaya風味餐

「MAYs Pattaya」也是芭堤雅的人氣名店，專賣特色泰國菜，走進店裡可以看見各式各樣的綠色植物及華麗的擺件，不只裝潢華麗，連餐點外觀也十分浮誇，泰式沙律、蟹肉餅、清蒸海鱸魚、芒果糯米飯、椰子冰淇淋都很不錯，如果想要情侶約會或是姐妹聚會，來這裡不僅食物好吃還超好拍！

MAYs Pattaya

地址：หมู่ที่ 12 315/73 Bang Lamung District, Chon Buri



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7. Eak fish balls米粉早餐

接下來這家「Eak fish balls」是許多當地人會當成早餐的米粉店，外觀看起來就是一般的魚丸湯麵，但是喝一口湯頭就會被驚艷，酸甜鮮香，米粉Q彈爽口，魚丸超彈牙，爽滑勁道讓人吃一口就停不下來！

Eak fish balls

地址：WVXW+9QX, Pattaya 3rd Rd, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri



8. Toast Brunch & Brew海景咖啡

最後一家是一家海景餐廳「Toast Brunch & Brew」，想要看完整海景來這裡就對了！Toast Brunch & Brew供應早午餐、烤多士、沙律、咖啡等輕食飲料，在民宿睡到飽再到這邊邊看海景、邊享用美食，簡直太舒服了！

Toast Brunch & Brew

地址：183, 6, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri



以上就是這是推薦給各位到泰國芭堤雅必吃的8家超強美食，保證都是最地道的口味！

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