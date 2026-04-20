蓮塘口岸飲茶14推介｜出關直達！長者免茶芥＋68折＋¥3.3叉燒包

蓮塘口岸飲茶推介｜不少人上深圳蓮塘過關第一件事就是飲早茶醫肚，食飽再出發血拼玩樂。《香港01》好食玩飛記者今次介紹蓮塘口岸就近的14大茶樓，其中有出關直達的五邑酒樓、有長者超平折扣優惠的新芳都酒樓、還有本地人都讚的蘩樓等。



蓮塘口岸飲茶【1】藜苑酒樓——美食街性價比之王 人均¥50食到飽

藜苑酒樓位於蓮塘口岸美食街二樓，地點非常就腳，且環境優雅舒適，提供多款性價比極高的點心套餐，人均大約¥50至¥60人民幣就能吃到飽，因此吸引不少本地人及港人在此聚腳。推介菜式包括藜苑蝦餃皇、紅米腸、鹹水角、天鵝酥等。

藜苑酒樓

地址：蓮塘羅沙路4089號新世界四季禦園

交通：深圳地鐵2號綫蓮塘站A3出口步行約5分鐘

人均收費：¥60起



蓮塘口岸飲茶【2】聚香園·廣府茶樓·潮汕菜——堅持手工現蒸 ¥39歎「至尊四寶」

聚香園·廣府茶樓·潮汕菜鄰近地鐵蓮塘站D出口，餐廳環境恬靜，座位舒適。點心不但賣相精緻，且標榜「拒絕預製菜」，全手工製作，即叫即蒸，且款式繁多，且傳統與新派的點心兼備，除了較為熱門的金沙鮮蝦紅米腸、蝦餃皇之外，招牌至尊四寶有齊燒賣、蝦餃、粉果及水晶餃，都只是¥39，非常抵食！

聚香園·廣府茶樓·潮汕菜

地址：羅湖區仙湖社區聚寶路163號

交通：深圳地鐵2號綫蓮塘站D出口步行2分鐘

人均收費：¥73起



蓮塘口岸飲茶【3】丹桂軒（羅湖火車站店）——30年老字號 過百款點心任擇

丹桂軒創立於1995年，是30年老字號的廣式樓，每天供應過百款粵式點心，包括鮮蝦仁燒賣、豉汁蒸鳳爪、水晶鮮蝦餃、鳳凰千層糕、瑤柱珍珠雞等。除了點心，丹桂軒亦有北京片皮鴨、丹桂豬手煲、火焰醉翁蝦等主菜，在小紅書上同樣備受好評！

丹桂軒（羅湖火車站店）

地址：羅湖區火車站綜合大樓5B

交通：深圳地鐵1號線羅湖站A1出口步行110米

人均收費：¥99起



蓮塘口岸飲茶【4】點都德（華強北店）——85年歷史 必點紅米腸

點都德已經擁有85年歷史，近年更於華強北開設分店！點都德擁有多款經典和創新點心可供選擇，必點點心包括：金莎海蝦紅米腸、燒鵝餐包、紅米腸、金牌蝦餃皇、鳳凰流沙包、鮑魚棉花雞。點都德更保留了傳統飲茶文化，在每一桌都備有小爐和銅壺，讓客人可以慢慢品茗！

點都德（華強北店）

地址：羅湖區燕南路13號寶樹台CICCI MaLL二樓

交通：深圳地鐵2號綫燕南站A出口步行2分鐘

人均收費：¥82起



蓮塘口岸飲茶【5】點煬貳厘館·茶樓（兆鑫匯金廣場）——穩居東門商圈 粵菜好評榜第一

位於兆鑫匯金廣場的點煬茶樓近日全新開幕，店裡採用中國風設計，古色古香的氛圍超適合打卡！點煬茶樓呈獻多款創新點心，招牌必食推介有：黑松露灌湯小籠包、迷你糍粑油條、廣府百醬鳳爪、紅燒乳鴿、四色蝦餃王，款款都超精緻！

點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）

地址：深南東路3085號兆鑫匯金廣場L3層L310號鋪

交通：深圳地鐵5號綫東門地鐵站M2出口步行750米

人均收費：¥66起



蓮塘口岸飲茶【6】 旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）——分量十足 街坊最愛

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）是蓮塘老牌的早茶店，口味和分量都剛剛好！旺東生酒樓·宴會團餐擁有多款特色粵式點心，推薦鮮蝦紅米腸、旺東生蝦餃皇、海豐小米、魚子燒賣皇、百味醬金錢肚，人均大約¥75起，非常抵食！

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）

地址：羅湖區國威路高新技術產業第一園區101棟2層

交通：深圳地鐵2號綫蓮塘站D出口步行4分鐘

人均收費：¥75起



蓮塘口岸飲茶【7】南澳漁村·早茶·海鮮酒樓（沙頭角店）——30年手工傳承 必點古法馬拉糕

位於沙頭角的南澳漁村·早茶·海鮮酒樓是已經擁有30多年歷史的老牌酒樓之一，提供超過200款點心，所有粤式點心都是純手工打造，好評如潮！鮮蝦燒賣、南澳水晶蝦餃、椒鹽酥炸大連鲍、古法馬拉糕等都是人氣必點！

南澳漁村·早茶·海鮮酒樓（沙頭角店）

地址：沙頭角沙深路138號群利大廈1-2樓（沙頭角海關對面）

交通：深圳地鐵8號綫沙頭角站B出口步行7分鐘

人均收費：¥83起



蓮塘口岸飲茶【8】五邑酒樓——出關直達 罕見「竹笙海鮮海膽餃」

五邑酒樓店面雅致，走中高價位路線，有網民表示與香港價錢相近，但勝在食材新鮮，點心精緻，其中竹笙鮮蝦海膽餃，味道鮮美，而且香港亦少見，不少食客吃完都大讚。現在還推出¥170的2-3人套餐，有五款手工茶點可選擇，超值！

五邑酒樓

地址：羅湖區羅沙路4099號蘭亭國際名園2樓

交通：地鐵蓮塘口岸站A2口步行90米

人均收費：¥80起



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蓮塘口岸飲茶【9】新芳都酒樓（羅湖店）——¥3.3叉燒包 長者免茶芥

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。而且平日部分茶點可享68折，又有限定特價點心，其中手工叉燒焗餐包只需¥9.9就有3個，即¥3.3就有一個，超級良心價！

新芳都酒樓（羅湖店）

地址： 深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口步行330米

人均收費：¥60起



蓮塘口岸飲茶【10】蘩樓（黃貝嶺店）——深圳人氣榜常客

有留意北上資訊的朋友們，相信都對蘩樓不陌生。蘩樓是深圳人氣茶樓，裝修走復古廣式風格，本地人還是港人都大讚，點心即叫即做即蒸，必食招牌菜有香脆明蝦紅米腸，腸粉外皮軟糯，內餡有爽口大蝦仁，另外有露筍蝦餃皇，同樣皮薄晶瑩剔透，蝦肉飽滿，人均價錢不到¥100。

蘩樓（黃貝嶺店）

地址： 深圳市羅湖區鳳凰路10號鳳山大廈東座2層

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站F1出口步行350米

人均收費：¥83起



蓮塘口岸飲茶【11】儲香樓‧粵點茶樓（國貿店）——五代傳承 創新點心薑汁小籠包

儲香樓同樣是港人愛到茶樓之一，國貿店就近羅湖口岸和蓮塘口岸，屬於五代傳承的老字號，但點心創新，人均最平¥70左右。好食玩飛記者實試幾款點心，在香港茶樓吃不到，最吸睛是藍碟花椒帶子餃，花椒味麻香，還有要打開蓋插吸管享用的網紅水牛奶菠蘿包！其餘例牌點心薑汁小籠包、豉汁蒸排骨、泮塘馬蹄糕水準也不錯！

儲香樓‧粵點茶樓（國貿店）

地址：深圳市羅湖區人民南路3009-7號儲香樓

交通：深圳地鐵1號線國貿站步行7分鐘／5號線東門站步行3分鐘

人均收費：¥70起



蓮塘口岸飲茶【12】悦景酒家——酒店級「早茶天花板」

位於國賓大飯店的悦景酒家屬於酒店茶樓，無論是食物品質、整體環境或是服務態度都有保證，有本地人更大讚酒家為深圳早茶天花板，推薦其脆皮多汁乳鴿、鮑汁鳳爪、潮式蠔仔泡飯，全部即叫即整，乳鴿脆皮油香滿溢，肉嫩多汁；鮑汁鳳爪軟糯入味；潮式蠔仔泡飯蠔仔足料。不過價錢方面亦算與香港相近。

悦景酒家

地址：深圳市羅湖區深南東路1121號國賓大酒店2-3樓

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站G1出口步行280米

人均收費：¥200起



蓮塘口岸飲茶【13】禧粤酒家——當地人私藏食堂

禧粤酒家位於黃貝嶺站附近，與口岸僅有兩站之隔，是許多當地人推薦的粵菜廳，每逢周末都一位難求。大部分經典點心如禧粵鮮蝦餃、金沙紅米腸、豉汁蒸鳳爪等都深得食客心，而另外也有客家豆腐煲、紅燒乳鴿、片皮鴨等小菜，大眾點評團購雙人餐僅需¥83食5個點心，包含¥6茶位，性價比高！

禧粤酒家

地址： 深圳市羅湖區黃貝嶺三路靖軒豪苑二樓

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A出口步行390米

人均收費：¥45起



蓮塘口岸飲茶【14】聖豐城酒家——必點香蕉煎餅

聖豐城酒家是一個連鎖品牌，在羅湖益田、水貝一號都有分店，其中喜薈城店則較近蓮塘口岸。聖豐城大廳天花懸掛著水晶掛飾，旁邊一則有新鮮海鮮缸，點心小菜款式眾多，蝦餃燒賣外，燒鵝、榴槤酥、香蕉煎餅都是必點。吃飽後更可到商場內的大型AEON購物或到附近的東湖公園郊遊！

聖豐城酒家

地址：太寧路8號喜薈城購物中心1樓101號

交通：深圳地鐵5號線太安站步行約610米

人均收費：¥95起



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