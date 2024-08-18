深圳羅湖美食｜蓮塘口岸出發13家地道小食店　人均幾十蚊地鐵直達

羅湖蓮塘口岸出發，地鐵直達，逃離人擠人，深圳本地人私藏。

歡迎收看「羅湖深度美食指南」。



本篇也給大家整理了一份全新的「羅湖小眾美食攻略」，以最熱門的蓮塘口岸為起點，地鐵直達，全程30分鐘以內，趕緊收藏起來，別再擠在東門啦！

人均不過百 吃地道小吃

平靚正的羅湖美食，來城中村裏或居民樓下找準沒錯，水庫新村、向西村、黃貝嶺村、蓮塘村……天天來都能頓頓吃不重覆。

1. 水庫新村

A. 四嫂抱羅粉與糟粕醋

抱羅粉，深圳真的很少能夠看到這麼正宗的。

他們家用醃粉的做法，秘製滷汁鋪滿表面，最便宜15元就有一大碗，性價比也是很高了。它家的海南版麻辣燙「鋪前糟粕醋」和椰子餈粑也很受歡迎~

B. 鮜門雙頭尖

很容易就會錯過的一家小門店，主要是賣汕尾的特色糖水。

鮜門雙頭尖（ShenzhenWeekly提供）

這裏的招牌雙頭尖，一份就有很多料，滿滿一碗，加入煉奶，一勺入喉QQ彈彈，説實話，夏天來吃一份，真的很清爽。

C. 汕尾小食店

每次來水庫新村，都一定會被人推薦的層糕粿。

+ 2

四層粿+一層料，頂層撒上滿滿的蝦米、香菇、香芋、臘腸等鋪滿打實，倒入温熱的醬汁搭配，讓人忍不住流口水！

水庫新村

地址：羅湖區翠竹街道新村社區愛國路3013號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→5號線黃貝嶺站→太安站（全程30分鐘）



2. 峰景台大廈

A. 峰景台亞姨牛雜

提到峰景台的美食，亞姨牛雜絕對算是金字招牌。

燉得軟爛的蘿蔔牛雜搭配蒜蓉醬和甜辣醬是亞姨的招牌吃法，想要來吃的朋友，記得錯開放學高峰才能有位哦~

B. 甘記甜品

翠園人的青春裏，甘記甜品一定佔有一席之地。

甘記甜品也賣涼茶，但老顧客們都知道他們家椰汁糕和馬來亞喳咋才是招牌，冰冰涼、甜滋滋，熟悉的古早味才是屬於峰景台的夏天。

C. 美佳烘焙坊

沒有豪華的裝修，售賣均價2、3塊的童年老式麵包，1.5元的菠蘿包每天現做現賣，3元的三明治是附近學生們的最愛……

美佳烘焙坊（ShenzhenWeekly提供）

如此感人的物價，也難怪能俘獲怡景老街坊的芳心。

峰景台大廈

地址：羅湖區怡景路1053-15號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→5號線黃貝嶺站→怡景站（全程17分鐘）



3. 黃貝嶺村

A. 鍾華三叔公糯米糍

藏在交錯複雜的城中村小巷子裏，門牌也非常的不顯眼，但依舊有很多人會特地尋來。

鍾華三叔公糯米糍（ShenzhenWeekly提供）

主打糯米糍和客家小吃，每天都堅持手工製作，糯唧唧的各種口味糯米糍，滿滿全是料！

B. 明記清餃

一家只有5㎡的「茶餐廳」 ，菜品也比較簡單，就3類東西：撈麵、餃子、雲吞，但只要街坊沒做飯，都會來她這兒吃！

明記清餃（ShenzhenWeekly提供）

所以這裏的口味基本都調試了好多次，非常貼合街坊的口味。

C. 大埔阿乃麵店

黃貝嶺裏有一家主打客家大埔風味的寶藏小店，老鼠粄、筍粄、客家醃面等等，都是典型的大埔風味。

大埔阿乃麵店（ShenzhenWeekly提供）

周邊的街坊鄰居，時不時就過來幫襯一下，村裏的人幾乎都知道它的存在。

黃貝嶺村

地址：羅湖區黃貝嶺中村深南東路1002號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→黃貝嶺站（全程7分鐘）



4. 湖貝新村

A. 李記潮汕糖水

13口鍋，16種配料，這是一家開在湖貝新村的糖水店。

每天下午3點營業，所有的糖水都是當天現做的，用料都很實在。菜單上的甜湯價格都是5、6塊左右。

B. 桐園果匯

20年的老冰店，平價之王，刨冰8元/碗，果汁最低7元。

桐園果匯（ShenzhenWeekly提供）

櫃枱上幾十種小料鋪得滿滿，水果、話梅、豬耳朵、椰絲、薏米、乾果……都可以加，炎熱夏日猛咗一口，立刻回血續命。

湖貝新村

地址：羅湖區樂園路48

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→湖貝站（全程9分鐘）



5. 居民樓美食

A. 深港職工飯堂

它原先隸屬深港駕校，以前都是職工們來吃飯，後來靠着一流的客家味道流傳成越來越多人的「秘密私廚」。簡易菜單上是多年不變的好滋味。

客家菜的標榜三杯鴨，也是食堂的招牌，肉質緊緻，被濃稠醬汁吸收得很入味。讓香信春捲煲，一煲裏有三種食材，春捲，香菇豬肉和蛋餃，很清甜，吃完全身暖粒粒。

深港職工飯堂

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→新秀站（全程12分鐘）



B. 一路香鵝肉飯

布心花園的一路香鵝肉店，憑着一口鍋、一張布和兩個竹籃子做出了饒平當地的蒸腸粉！

用布拉出來的粉皮很厚實，切塊後淋上滷水汁、蒜頭油和蘿蔔乾後，香味瞬間爆發，狠狠地愛住了！

一路香鵝肉飯店(布心店)

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸→5號線黃貝嶺站→太安站（全程30分鐘）



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