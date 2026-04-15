蓮塘口岸免費景點10大打卡｜洪湖公園/藝術博物館/深圳最美綠道

蓮塘口岸免費景點｜不少港人去深圳蓮塘口岸，都是為了買到平價餸菜，不過該口岸附近，原來都有不少免費景點。《香港01》好食玩飛記者蒐集了10大蓮塘口岸附近的免費景點，有適合秋日親子遊的公園，又有文青必去文創園區，大家趁假日不妨北上體驗一下！

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蓮塘口岸免費景點【1】洪湖公園

洪湖公園是羅湖區中心的大型公園，園內四季分明，在一月中旬至二月，可欣賞到披上焦糖色衣裳的落羽杉林；在天氣暖和的時候，可觀賞到湖中茂密的蓮花。此外，公園附近還有一個售賣蓮花造型雪條的攤檔，作為在公園內打卡的道具也不錯。

洪湖公園

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵2號綫貝黃嶺站下車，換乘5號綫於太安站下車，再轉乘7號綫至洪湖站，經A出口離開再步行約5分鐘。

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【2】羅湖美術館

羅湖美術館佔地達8,698平方米，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念！羅湖美術館更會定期舉辦不同特色展覽，別具特色！

羅湖美術館

地址：廣東省深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：09:30 - 17:30（逢星期一閉館）

交通：深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【3】深圳珠寶博物館

深圳珠寶博物館作為國內第一家以珠寶為專題的公共博物館，擺放著來自世界各地、各式各樣的珠寶精品，絕對能讓你大開眼界！館內共有5大展區，分別為自然之寶、物佩之美、設計之光、深圳之路及灣區之夢。除了常設的展覽，博物館還會定期舉行特設展覽，每次去也會有新的觀賞體驗。

深圳珠寶博物館

地址：深圳市羅湖區貝麗路20號金展珠寶廣場3-4F

開放時間：10:00-17:00（逢星期一閉館）

交通：深圳地鐵2號綫貝黃嶺站下車，換乘5號綫於太安站下車，再轉乘7號綫至田貝站，經F出口離開再步行約4分鐘。

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【4】貝黃嶺

貝黃嶺為深圳熱門的覓食以及閒逛勝地，坐地鐵便可直達，相當方便。當中貝黃嶺村是深圳最古老的城中村之一，至今已有超過650多年歷史，街內林立著多間老字號食店，如高廚手工紅糖饅頭、何記三饒餃等。享受完美食後，還可順道到附近的貝黃嶺公園閒逛，公園內居住著不少流浪貓，加上遠離鬧市和環境清幽，是吃飽後散心的好地方。

貝黃嶺

地址：深圳羅湖黃貝嶺黃貝嶺南街

交通：深圳地鐵2號綫黃貝嶺站下車，B出口步行約8分鐘

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【5】梧桐山綠道

如果喜歡大自然的話，就絕對不能錯過梧桐山綠道！梧桐山綠道有「深圳最美綠道」之稱，距離蓮塘口岸僅約15分鐘步程，總長約15公里，走畢全程約需4.5小時。雖然路途較長，但沿途的風景宜人，途徑水庫、木棧道、林蔭果園等地方都可以盡情打卡！如果不想走路的話，也可以選擇踩單車前往，全程大約2小時便可走完！

梧桐山綠道

地址：深圳市梧桐山綠道

開放時間：6:00 - 22:00

交通：深圳地鐵蓮塘口岸站步行4小時

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【6】東湖公園

趁天氣轉涼，最適合賞草木秋遊！蓮塘口岸出關步行直達的東湖公園佔地152公頃，前身是個水庫公園。公園內有12個景區、120多個景點和30項游樂項目，例如人工湖、雕塑園、盆景世界、釣魚區、棕櫚園等等；遊樂設施和項目有畫眉斗雀比賽、菊花展等等。而棕櫚園就是露營和野餐的好位置啦！一大片草坪和多棵棕櫚樹，非常廣闊！更加可以DIY吊床！

東湖公園

地址：深圳市羅湖區愛國路4006號

開放時間：星期一至日 6:00-23:00

交通：離開蓮塘口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園／蓮塘口岸站C出口，步行800公尺左右

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【7】蓮花山公園

從蓮塘口岸到深圳蓮花山公園地鐵一線到達，這裡綠樹成蔭，是個遠離繁囂的好地方。每到秋冬，園內的落羽松都會化為一片黃棕色的松林景色，在林間小道散步就彷彿置身於秋意濃濃的油畫中，因此吸引了不少人前來打卡。而當中的原木色步道、山頂廣場及靠近東北門的廊橋都是必到的打卡位！

蓮花山公園

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

收費：免費

賞落羽松建議造訪時間：12月尾下旬到1月



蓮塘口岸免費景點【8】華僑城創意園

同樣是地鐵2號線到達的華僑城創意園藝術味道濃厚，每逢週末都有不少文青聚腳於此，看一下藝術展，喝一杯咖啡，逛一下小店市集。園區原身是工業區，但隨著舊工業漸漸退出，就轉身成文藝園區。

現在區內有不少餐廳和咖啡店，包括人氣咖啡品牌山池，茶藝品牌tea's stone，人均不到50人民幣客家菜普語堂，也有限時免費藝術展覽供參觀，不妨趁假期來放鬆一下。

華僑城創意園

地址：深圳市南山區錦繡北街2號

開放時間：24小時開放

收費：免費

交通：深圳地鐵2號線橋城北站B出口，步行約9分鐘



蓮塘口岸免費景點【9】南澳藍寶石沙灘

有「深圳小峇里」之稱的南澳藍寶石遠離市區，水清沙幼，更被網民評價為玻璃海，成為不少本地人的度假之選。在沙灘堆沙、划艇後，可以順道到旁邊的南澳海鮮街品嘗生猛海鮮或坐在沙上觀賞夕陽，十分寫意！

南澳第一沙灘

地址：深圳市大鵬新區南澳第一沙灘

開放時間：24小時開放

收費：免費



蓮塘口岸免費景點【10】香蜜公園

雖然香蜜公園位於福田區，但同樣是2號地鐵線可到達。公園佔地42.4萬平方米，相等於約59個標準足球場，分為多個區域，有花香湖及花蜜湖，湖泊旁亦有大草坪，可以拍到天空之鏡的景象，亦有玫瑰園、荔枝園，可見四季景色各有千秋。此外，園內亦設有兒童遊樂場，路線適合親子遊。

香蜜公園

地址：中國廣東省深圳市福田區農園路30號

開放時間：06:00 - 23:00

收費：免費

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於農林站下車，經C出口離開再步行約7分鐘，可抵達公園西面的入口



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