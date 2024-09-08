旅行注意｜入住酒店衣服千萬不要放「這2地方」　專家：小心床蝨

從2023年11月以來，法國、南韓和日本都有出現臭蟲（床蝨）問題，在床墊底下、床板縫隙等地方最容易找到牠們蹤跡。日前國外一名醫生拍影片警告，旅客入住酒店盡量將衣服掛在衣櫥內，若為了方便將衣服放在梳妝台收納櫃，恐怕會遭到臭蟲汙染。



根據《新聞周刊》報導，醫生辛格（Jason Singh）在抖音拍片表示，有些旅客進入酒店房間後，會把行李箱的衣物拿出來，並放進酒店的梳妝台收納櫃，但這地方容易藏匿床蝨，因為牠們經常出現在有縫隙、有接縫的寢具之中，

因此不僅是床單可能有床蝨，酒店的梳妝台櫃子也可能有床蝨，而且也不容易被清潔。

皮膚科醫生科佩爾曼（Hannah Kopelman）接受新聞周刊訪問也表示，若家具上有裂縫、孔洞，確實可能成為床蝨入侵的途徑，因此她會建議旅客別把衣服放在梳妝台或靠近地板的地方，以避免衣物遭到床蝨侵擾。而最能遠離床蝨的方式就是把衣服套上塑膠袋或掛進衣櫥。

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台灣國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問陳錦生曾建議，出國盡量選用硬殼行李箱，才不會讓臭蟲躲藏在縫隙中；到住宿環境也要檢查床墊、家具、床單等處及縫隙，或檢查有沒有血斑，看到黑黑小小一點，那就是臭蟲痕跡。

陳錦生表示，臭蟲怕熱，寢具若有臭蟲可拿去曬太陽，臭蟲經歷40度高溫就會死掉，也可直接捏死、用熱水燙死，被臭蟲叮咬有時隔天才會癢，要擦藥止癢，不要搔抓。

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