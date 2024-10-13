旅行注意｜酒店前員工爆房間4種物品不要用！網友認同：從來不洗

出門旅遊最重要的，就是選擇一間舒適的酒店或民宿好好休息。日前，外國一名曾在酒店工作過的前員工於TikTok上爆料，4樣酒店中絕對不要使用的物品。



酒店這4樣東西千萬別碰！前員工揭背後超噁內幕

根據《LADbible》報導，目前擔任模特兒的安琪拉（Angela Riihiluoma），曾任職於酒店的行銷工作，近日她在TikTok分享了2段影片，並於影片中說道，一名就職長達20年的同事，告訴她一些不為人知的酒店工作秘密，並警告旅客在入住酒店時，如何在衛生層面保護自己，哪些物品千萬不要使用。

首先被說到的就是咖啡機，她提到有些客人喜歡把它當成尿壺來使用，所以不管有多愛喝咖啡，都絕對不要用咖啡機。

其次是玻璃杯，因為清潔人員沒有太多的時間可以打掃，他們通常都只會使用清潔劑做擦拭，並非真正的拿去沖洗清潔。

在第二段影片當中，安琪拉緊接著表示，除非看到冰桶內有塑膠襯墊，否則千萬別用，因為有人把冰桶當成酒店特別準備的嘔吐桶、尿桶來使用。

此外，她也指出床上最上層的被套也不要用，「把它拿下來，然後丟到地上！」

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除了這4樣在衛生疑慮上的物品，安琪拉分享了人們住進酒店時應該自備的用品，或應該要做的事情。她表示，在房間內一定要隨時穿著襪子或拖鞋，因為酒店不會清洗骯髒的地板；她也建議大家要帶自己的人字拖，用以進入浴室盥洗：

很明顯的，一邊淋浴一邊小便是很常見的事情。

兩則影片曝光之後，非常多網友感到震驚又噁心：

「看完留言我再也不敢住酒店了」

「以後我要睡在車裡了」



另外也有同樣在酒店工作的員工出面留言：

「我曾在酒店工作過幾年，可以證實玻璃杯的事情，還有千萬別用被子！」

「我在一間酒店工作，他們從不洗被子，只洗床單」



但也有部分網友反駁，不是所有酒店都如此不衛生。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：旅遊住酒店，4樣東西千萬別用！前員工揭清潔人員沒說的超噁真相：看到直接丟地上】