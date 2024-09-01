旅行注意｜日本雜誌曝藥妝店古惑招專呃遊客　掃貨緊記「這樣做」

日本是香港人最喜歡出國旅遊的國家之一，在新冠肺炎全球解禁和日圓貶值的雙重助力下，大家去日本不再只是為了旅遊，更重要的是去掃貨，於是日本電器行、藥妝店成為赴日旅遊的必備行程。



Facebook Page「日本省錢小站」轉貼日本雜誌《週刊SPA！》的一則報導，文中提到日本觀光地區出現除了餐廳結帳時多收費坑殺遊客外，還有藥妝店店員多刷一件商品，導致客人多付錢的狀況。

文中表示，一些旅客很多的觀光區裡店家不乖，有些餐廳不但有兩種價錢的菜單，還會在埋單時給外國客人偷加價，連外國人必去的藥妝店，也有一些店員會在帳單上「不小心」多灌水，

例如說客人只買5罐保養品，帳單上就會打成6罐等。

專家提醒外國遊客自己要仔細看帳單。

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容易理解錯誤的日文單字（01製圖）

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粉絲團說，認識許多阿姨受過其害，建議如果還沒開封的話，可以拍照到店家討回公道。有些店家可能知道自己理虧，所以就算過了幾天再去問，通常還是會退錢。小編建議大家購買藥妝等商品時，一定要當下清點金額跟數量，才能省下事後處理討公道的麻煩。

有網友提供自己檢驗方式來避免這種事情發生：

不只買東西，退稅也是，我現在退稅結帳前都會自己算一次，結帳完也都會再看一次結帳單才離開。真的有遇過不給你退稅還裝死的店家，找會日文的朋友來跟她吵架才退還。

這種事在日本常發生，不過有人說日本店家在這方面已經改善很多：

「2023年去的感覺就是如此，掃碼亂掃一通，10家有5家如此，還碰過專給外國人的菜單，因為剛結束疫情就去，感覺結帳都很亂。今年飛二次了，情況好像好了點，可能知道外國人都有收小票（收據），比較沒有這種問題，但還是建議小票留著，最起碼知道價格。」



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