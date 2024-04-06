旅遊注意｜怕房務員執房搞亂晒？日本酒店教路：出外前三點要留意
撰文：聯合新聞網
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出外旅遊時，如果在酒店或旅館住宿超過一天，工作人員會進房打掃，你或許會擔心自己放在房間裡的東西，是不是會有什麼意外。近來有日本酒店，就拍片說明在連續幾天住酒店時，房內的物品可以如何放置。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於大阪難波，自稱是「大阪CP值第一」的「HOTEL B Suites」，早前在TikTok官方頻道上分享，如果在外住宿超過一夜，並且中間會請酒店員工入房打掃時，應該如何收拾房間。
影片指出：
1. 房內的物品應該盡可能收納在包包、行李箱裡；
2. 貴重物品的部分，雖然房間裡通常都會設有保險箱，但還是推薦房客自行隨身帶好；
3. 喝剩下的飲料，對於打掃人員而言，很難判定房客還要不要留著，因此如果確定不喝了，最好直接扔進垃圾桶。
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同頻道還有另外的影片，分享其他酒店裡的禮儀規範。例如：
～不能用熱水壺泡泡麵
～不要用味道太強的香水
～不能打枕頭戰
～check out後仍可寄放行李
～住宿前也能提早寄送東西到酒店，但要在貨物上明確標記check in日跟住宿者姓名資訊
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